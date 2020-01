Los relojes que marcan las horas de los famosos

Si hablamos de relojes caros, no existe ningún famoso que no haya sucumbido a su deseo de exhibirlo. A la hora de escoger este accesorio para lucir en sus muñecas, no escatiman en el valor. Aunque le parezca mentira, hasta cerca de un millón de dólares se ha gastado por un cronómetro. EXPRESIONES le presenta a algunas de estas marcas favoritas por los famosos que se dejan seducir por los relojes más costosos y lujosos del mercado. Por ejemplo, el Rolex de Gerard Piqué. El jugador catalán del Barcelona de España, usa un Rolex de la colección Cosmograph Daytona, valorado en 45.000 dólares está confeccionado en oro y data de 1963.

Rafa Nadal y su Richard Mille

El diseño del reloj es parte de una edición limitada de la que tan solo se fabricaron 50 unidades, valoradas en 900.000 dólares. El tenista que se casó hace poco, confesó que se inclinó por él, al encontrarlo ligero, cómodo y resistente a los golpes.

El tenista Rafael Nadal no se desprende de su accesorio predilecto. Richard Mille

El Breitling Premier Norton Edition de Brad Pitt

Salió a la venta a mediados de 2029. Con una caja de 42 mm con varios detalles que hacen referencia a Norton. Una placa con el logotipo de la marca y la impresión de una motocicleta en el reverso es lo que debe de usted darse cuenta si es un original. Se lo decimos porque de esta lista es el más asequible de todos. Puede decir que usa el reloj de Brad Pitt pues su costo de 8.700 dólares.

Brad Pitt se paseó con este reloj durante la promoción de Érase una vez en Hollywood. Breitling

Drake rapea con un Patek Philippe Aquanaut

El precio de este reloj se aproxima a los 50.000 dólares, pero al no existir muchos en el mercado, se puede encontrar con el doble de su costo real. Drake lo consiguió por medio de su viejo joyero Dave Bling.

El reloj de Drake es muy difícil conseguirlo en el mercado. Patek Philippe

Cristiano Ronaldo y su sumergible Jacob & Co

No podíamos esperar menos de este gran futbolista portugués, con fama de exhibicionista y ostentoso. La prenda que usted ve costó más de dos millones de dólares. Así que estamos ante el reloj más caro de este especial de varones que hacen respetar sus muñecas. Hablamos de este cronómetro con 424 diamantes blancos y rojos en su esfera y en la correa.

Más de dos millones de dólares luce Cristiano Ronaldo en su muñeca. Jacob & Co

Neymar, el embajador de GaGa Milano

Este hermoso reloj que ostenta el deportista brasileño cuesta 34.000 dólares. Aunque no lo crea, posee diamantes marrones y blancos de 10 quilates y oro de 18 quilates.