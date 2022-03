A nadie le queda duda sobre la trayectoria y el éxito de Reese Witherspoon. De aquella joven de Nueva Orleans que empezó con papeles sencillos de chica inocente, no queda mucho. Hoy con 46 años cumplidos este 22 de marzo es una de las mujeres más capaces de Hollywood y de la industria del entretenimiento global, y no solo eso, también es una de la más millonarias.

Cansada de no encontrar guiones ni papeles pensados para mujeres, la actriz fundó Hello Sunshine a mediados de 2016, y gracias a ella ha producido éxitos como la segunda temporada de la serie de HBO Big Little Lies. Sin embargo, en 2021 decidió vender una parte de ella (se calcula que algo menos de la mitad), por nada menos que 900 millones de dólares, según afirmaron fuentes cercanas a la empresa a medios como el diario The Wall Street Journal o la cadena estadounidense CNBC.

La operación le otorgó unos 120 millones de dólares netos y la convirtió a Witherspoon, según Forbes, en la actriz más rica del planeta, con una fortuna que estima en más de 400 millones de dólares. El resto lo ha logrado por sus trabajos: no cobra menos de un millón de dólares por capítulo de una serie, cifra que se multiplica en las películas.

¿LEGALMENTE RUBIA EN 2022?

'Legalmente rubia 3', la tercera entrega de la saga protagonizada por Reese Witherspoon, tenía como fecha de estreno a mayo de 2022. Lo anunció MGM Studios en 2021 a través de su cuenta oficial de Twitter.

Coincidiría con el 20 aniversario del estreno de la primera película. Sin embargo, el proyecto lleva mencionándose desde hace años y aún no se tiene adelantos.