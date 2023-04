Al escribir en el buscador de Google: ‘Salud mental y redes sociales’, automáticamente aparece un párrafo explicativo que dice lo siguiente: “Ejemplos de estrés causados por las redes sociales: presión de caerle bien a otros, sentir que se necesita publicar cosas positivas o atractivas sobre uno mismo para conseguir ‘likes’/ ‘me gusta’ y comentarios de amigos. Sentirse sin poder, cuando otros publican cosas sobre uno mismo y no poder cambiar o controlarlo”.

Desde que el festival Coachella y todo lo que genera alrededor se maximizó gracias al ‘boom’ del internet, este evento ya no se trata solo de música.

La gente empezó a generar un deseo por asistir y, muchas veces, esas ganas se han visto traducidas en tomarse fotos y enseñarle al mundo que estuvieron ahí. No para disfrutar del momento ni del lugar en el que están.

Durante esta última edición, con una saturación de personalidades digitales presentes, en la red social Tik Tok empezó a surgir la interrogante y el debate de que había muchos influencers que habían publicado videos denominados ‘Get Ready With Me’ para el festival, pero nunca se los vio en él ni subieron contenido relacionado, como videos de las presentaciones de los artistas o fotos en Indio, California.

Algunos salieron a defenderse, entre ellos la tiktoker inglesa Meredith Duxbury (24) quien aseguró que todo lo demás que documentó, que no sean videos de cómo se maquilló y vistió, lo publicó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, se supo que otros viajaron hasta California, alquilaron casas en el desierto, se arreglaron y subieron los videos a sus respectivas cuentas, pero no fueron, sea porque no tenían el dinero para pagar las entradas o porque ninguna marca los patrocinó.

¿La presión social de estar, pertenecer y ser visto está aumentando? Aunque ahora las propias aplicaciones ofrecen herramientas de soporte mental, funciones para restringir cierto tipo de contenido y hasta el poder colocar un temporizador que regule las horas que se usan, no es suficiente. El riesgo de caer en un bucle de comparación y malestar continúa siendo muy alto y no hay una recomendación exacta para evitarlo, más que la persona pueda ser consciente de que lo que se sube ahí es una representación de una parte de la vida de otra y no en su totalidad. “Mi motor es la diversión, si no, ¿por qué lo haría?”.

EXPRESIONES conversó con Andrea Game, diseñadora gráfica y microinfluencer. Actualmente cuenta con más de 4.000 mil seguidores en Instagram y semanalmente publica una agenda cultural de los eventos más relevantes que ofrece Guayaquil en este ámbito.

Está comenzando en este mundo y tiene las cosas muy claras.

“Amo las redes sociales, siempre he considerado que cada aplicación nueva es un mundo gigante por analizar desde el punto de vista marketero. Pero un ‘must’ para usarlo como herramienta de distracción y de diversión, para mí este punto debería ser el principal, porque si no te diviertes, ¿para qué usarlas? Creo que cuanto más genuino seas es mejor, y si quieres contar algo que consideras importante desde tu punto de vista, sale más natural. Siempre va a ser mejor que te presentes con tus seguidores como una persona real y no como una marca que quiera todo el tiempo venderte algo. No eres una valla ambulante ni una publicidad pagada y lo más seguro es que las personas que te siguen no lo hicieron para ver ‘ads’ todo el tiempo”, señala.

Además, Andrea considera que la presión está siempre presente cuando se es activo en estas aplicaciones y no solo por el hecho de encajar, sino que estas conocen las necesidades del creador de contenido, sobre todo si se quiere llegar a una audiencia en específico.

“Muchas veces si no pautas tus publicaciones, el algoritmo evita mostrar el contenido que tú publicas, obligándote a hacer más stories, más reels y más posts. Creo que es por esto que comienza a existir esa ‘presión’ de ser siempre relevante, por esto vemos muchas veces influencers haciendo los trends más populares, bailes o bromas pesadas a desconocidos con tal de llegar a esa ‘viralidad’. Respeto muchísimo que a veces tengamos que tomar ‘breaks’ de las redes sociales, llegar a ese lugar de estrés y ansiedad es muy común ahora”, finaliza.

Famosos que han abandonado las redes

En un mundo cada vez más conectado, es necesario hacer un ‘social detox’. Tom Holland, J Balvin, Justin Bieber, Selena Gómez, Millie Bobby Brown, Harry Styles y Adele son algunas de las celebridades que han decidido abandonar momentáneamente, alguna de las redes sociales más populares en diferentes tiempos, para cuidar de su salud mental. Si usted que está leyendo esto, siente que lo necesita, hágalo, que no se va a perder de nada. El mundo seguirá igual.