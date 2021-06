Rayo: "Soy un gallo, pero no tengo gallinas regadas por ningún lado"

Arturo Vizcarra, conocido como Rayo, es el bailarín y actor que caracteriza a varios personajes en el programa 'De casa en casa', de TC. A veces es el gallo Lucas del segmento 'Para la oreja' o parodia a sus compañeros, cantantes y al que le pongan en frente. Sencillo y sin poses. Así es a sus 32 años.

¿Usted es el gallo de la farándula?

(Risas) No soy solo el gallo, además caractericé a varios personajes en diferentes segmentos. Como Arturo Vizcarra estoy en '¿Qué rayos pasa?' Siempre lo mío será la parte humorística. He parodiado a David Reinoso, Ana Buljubasich, Aladino, a La Cerecita… David me felicitó y me dijo que quería trabajar conmigo.

No me considero un actor profesional. A los 10 años bailaba, a los 13 formé parte del grupo Alma Ecuatoriana dirigido por Fernando Rodríguez, quien me dio clases de danza contemporánea, actuación... Todo lo hacía por hobby. Ahora vibro con el baile y la actuación. Con esta última puedo ser alguien que no soy.

¿Qué tan gallo es usted?

No soy para nada gallo (suelta una carcajada). Me levanto temprano, en eso soy un abuelito, antes de que suene el reloj ya estoy despierto. Bueno en eso sí soy gallo, pero no tengo gallinas regadas por ningún lado.

Dicen que las gallinas viejas dan buen caldo… ¿Le interesa probar una?

Ya probé gallina vieja, dan buen caldo, a veces hacen algo de daño, pero para eso me tomo una medicina y ya.

A veces los actores cómicos son formales en la vida real, ¿es así o se ríe de los problemas?

La comicidad es parte de mi vida diaria, paso riéndome todo el día. No solo soy cómico frente a las cámaras, también como papá, hijo, amigo y en mis negocios. Soy cómico dentro y fuera del canal, llego a casa y empiezo a molestar a mi mamá, no la llamo así, le digo abuelita María (risas).

En la parodia de Emilio Pinargote. Cortesía

Cuando sus detractores lo atacan, ¿se lo toma con humor o le da coraje?

Ya nada me afecta a estas alturas, me lo tomo con calma, he aprendido.

A partir de julio se vendrán cambios en la revista familiar...

No nos han dicho nada, lo único que sabemos es que habrá un cambio de horario y que saldrá a partir de las 10:00.

El presentador Pancho Molestina es uno de los nuevos integrantes…

La última palabra la tienen los jefes. Él le inyecta energía al programa.

¿Se generará una rivalidad entre Emilio Pinargote y él?

No creo, ellos se conocen desde hace tiempo. Tienen personalidades diferentes.

Las redes sociales se alborotaron con un posible ingreso de Úrsula Strenge.

Sería genial si eso se concreta. He trabajado con ella, la quiero, respeto y admiro. Tiene una credibilidad enorme, como Ana Buljubasich, quien cuando dice algo, Ecuador le cree. Úrsula sumaría mucho.

Usted es muy amigo de Christina Harzer. ¿Cómo está su relación ahora?

Casi no sé de ella. Sé que volvió con Carlos José Matamoros. Nosotros nos conocimos hace aproximadamente 8 años cuando llegó a Ecuador, no hablaba español. Ella bailaba en Wilson Dance, yo en Latinos. Ahora se enfocó en hablar con Carlos José, tenían una conversación pendiente después de cuatro años, así lo decía, y finalmente se ha dado. Cuando terminaron, no se volvieron a ver. Todavía están casados.

¿Cree que fue una buena decisión la que tomó La Gringa ?

No podría decir que fue buena o mala. Es su vida. Como amigos solamente nos queda apoyar, no meternos. Quizá esté en lo correcto, quizá esté errada, pero como panas siempre estaremos ahí, si cae la levantaremos.

¿Por qué no ha hablado con ella si son tan amigos?

No hemos hablado para nada. Los amigos, como Karen Lasso, tampoco. Cuando Christina toma una decisión, no la consulta, simplemente lo hace. Creo que está alejada porque no quiere dar explicaciones a nadie.

Tiene 32 años y una barbería. Gerardo Menoscal // EXPRESO

¿Considera que ella tropezó de nuevo y con la misma piedra?

No lo creo, Christina es una mujer inteligente. Por algo está con Carlos José. Tal vez quiere recuperar su matrimonio, solo ellos lo saben.

Siempre se ha dicho que él no es emocionalmente estable...

No lo sé. Ambos son mis panas.

¿Cree que Carlos José siente celos o le molesta que ustedes sean muy amigos?

Si no le molestó al inicio, no creo que ahora. Nosotros la conocimos primero que Carlos José. Si están juntos, nuestra relación (con Christina) no será como antes. Es lo lógico, así pasa siempre.

¿Siempre se ha dicho que usted está enamorado de ella?

Es una chica muy linda, a cualquier hombre le gustaría, la quiero mucho, pero no estoy enamorado de ella.

Las malas lenguas opinan que Carlos José tiene planes de irse a Estados Unidos y que La Gringa le abriría las puertas…

No creo, él ya vivió allá. Su hija (María Gabriela) reside en Estados Unidos. Aunque dicen que las segundas partes no son buenas y que la tercera es la vencida, antes eran inmaduros, nunca se sentaron a conversar. Con el pasar del tiempo seguramente él se dio cuenta que Christina es una mujer que vale la pena.

Forma barberos

Rayo no se conforma con la TV. Mantiene la barbería que lleva su nombre en Alborada. Antes de la pandemia tenía dos, pero debió cerrar una de ellas. Además abrió Rayo Centro de Capacitación para formar a barberos, también en todo lo referente a belleza y enfermería.

“Esta idea nació porque los chicos que limpian vidrios iban a mi barbería para pedir que les corte el cabello. Al principio lo hice, luego consideré que ellos podían aprender. Gracias a Dios nos va bien y estamos avalados. Mi meta es crear una línea de barbería a nivel nacional y también expandir el centro de capacitación”, expresa y agrega que él también aprendió a cortar el cabello.

Hace rato que no se le conoce una pareja. ¿Sigue solo?

Estoy solo hace un buen rato. Cuando tenga una pareja no se lo diré a nadie. Mi hija Melissa, de 11 años, se da cuenta de todo. No quiero que ella crea que tengo una y otra novia. Me pide hermanitos, pero no tengo con quién dárselos (risas).

¿Con su expareja Sofía Caiche ya no hay resentimientos?

Nos llevamos muy bien, tiene el segmento 'Íntimamente con Sofía' en el programa. La respeto. Bailamos en 'Soy el mejor'.

Sobre Onlyfans "No sería un chico Onlyfans porque estoy en un espacio familiar, además ahora nada es privado, no quisiera que mi hija me vea en bolas. Hasta sacarme la camisa me da vergüenza".

Sabía que…

Bailó en la agrupación Latinos en el espacio 'En contacto'. Ese fue su debut en la TV a los 20 años. Como bailarín, actor y chico reality ha participado en 'Granados en pijamas', 'Playa 7' 'Calle 7', 'Estas secretarias', 'Los hijos de Don Juan', ganó en dos ocasiones 'Soy el mejor', 'BLN' y se mantiene en 'De casa en casa'. Hace casi 4 años volvió a TC y acaba de renovar contrato.