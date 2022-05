El actor estadounidense Ray Liotta, protagonista del clásico filme Buenos muchachos (Good Fellas, su título original) falleció a los 67 años. El artista se convirtió en una figura recurrente del cine de acción desde que protagonizó esta clásica película de 1990 junto a Robert De Niro y Joe Pesci. Una obra maestra dirigida por Martin Scorsese.

Muere a los 60 años, Andy Fletcher, uno de los fundadores de Depeche Mode Leer más

De acuerdo al medio Deadline, el artista, que se encontraba en pleno rodaje de la cinta Dangerous waters en República Dominicana, falleció mientras dormía.

En los últimos años, había resucitado su carrera. Destaca su aparición en la película de Netflix Historia de un matrimonio, No sudden move o uno de sus últimos trabajos, la precuela de Los Soprano, The many saints of Newark, sobre los orígenes de Tony Soprano, donde repitió en uno de los registros que más abundaron en su carrera, el de mafioso.

Del centenar de largometrajes en los que actuó sin duda, el más recordado será siempre Buenos muchachos, que recibió seis nominaciones a los premios Óscar, aunque solo se llevó uno, el personaje de Ray Liotta, nacido en Nueva Yersey, era el narrador de la historia sobre el crimen organizado.