Este 26 de mayo de 2022 quedará marcado como otro triste día para las música y las artes. Se ha informado a través de Twitter, el fallecimiento de Andy Fletcher, uno de los miembros fundadores de Depeche Mode, y que se desempeñaba como tecladista, bajista y corista desde 1980 hasta la actualidad.

La noticia fue dada por la propia banda a través de un comunicado, donde solo dieron la información sin especificar las causas.

"Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero de banda Andy “Fletch” Fletcher. Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría. Nuestros corazones están con su familia y le pedimos que los tenga en cuenta y respete su privacidad en este momento difícil”, se lee en el comunicado.

SOBRE FLETCHER

Se dice que Andy Fletcher ayudó a mantener la banda unida en sus 40 años de historia, así como ser vocero y gestionar asuntos relacionados con el manejo del negocio y la industria discográfica. En los álbumes de Depeche Mode como trío, A Broken Frame de 1982, Ultra de 1997, Exciter de 2001, Playing the Angel de 2005, Sounds of the Universe de 2009 y Delta Machine de 2013, tuvo una mayor participación vocal.

"Fletch" se encargaba del clásico sonido de sintetizador de la banda.