Argentina es la tierra donde nació, pero en 2006 a Ricardo Darín (66) le fue otorgada la nacionalidad española, debido a su aportación a las artes.

Madrid es como su casa, ya es ‘cuco’ viejo en ceremonias de premiación y los Platino no son nuevos para él. Ha sido nominado en cuatro ocasiones. En 2016, recibió el premio de honor y su hijo, Chino Darín (también actor), el año pasado se paseó por la alfombra roja de estos reconocimientos porque la producción en la que participa, 'El reino', logró la estatuilla a Mejor serie.

En 2022, el actor español Javier Bardem con 'El buen patrón' se convirtió en la estrella de la novena edición, ahora en la décima, sin duda, será Darín (quien, muchos no lo saben, fue todo un galán durante su etapa televisiva en las décadas de los 80 y 90, en telenovelas como 'Estrellita mía', con Andrea del Boca, y 'Rebelde', junto a Grecia Colmenares).

La principal razón es porque su reciente cinta, 'Argentina 1985', tiene 14 nominaciones. Pero no es solo eso. Es el largometraje con más postulaciones en la historia de los Platino, entre ellas, mejor interpretación masculina y mejor película iberoamericana, además, fue candidata al Óscar.

Así que seguro Ricardo Darín no se irá con las manos vacías. Ya que, además de actuar, es el productor del largometraje, al igual que su hijo Chino Darín, quien es muy bromista y amable, a pesar de la mala fama que tienen los argentinos de ser pedantes.

El argumento

'Argentina 1985', que se exhibió en las salas de cine de Ecuador, se basa en una historia real que narra con maestría cómo los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo en 1985, un año después del fin de la dictadura militar, decidieron juzgar a la cúpula responsable de estos trágicos acontecimientos, en los cuales hubo muchos muertos y desaparecidos en ese país.

De la cinta, Sheri Linden, de The Hollywood Reporter, asegura que “transmite la enormidad del juicio como elemento central de la película” y agrega que Ricardo Darín “convence con su retrato en todo momento”.

Quienes la vieron están de acuerdo. El actor, productor y director se roba la película con su papel de Julio Strassera. Veremos qué decide el jurado.

Ovación de pie

'Argentina 1985' fue ovacionada durante nueve minutos en su proyección durante el Festival de Cine de Venecia, además, se la reconoció con el Premio Fipresci, otorgado por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica.

En el Festival de San Sebastián se alzó con el Premio a la elección del público.

Se llevó el premio a Mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro, en la que competía con 'Close', 'All quiet on the western front', 'RRR' y 'Decision to leave'.

En la 37 edición de los Goya recibió el galardón por la Mejor película iberoamericana, categoría en la que competía con '1976' (Chile), 'La jauría' (Colombia), 'Noche de fuego' (México) y 'Utama' (Bolivia).

Aunque la película de Santiago Mitre no ganó el Óscar, fue postulada en la categoría de Mejor película internacional.

Entre España, Argentina y Uruguay

Ricardo Darín viaja mucho a España, una tierra donde le gusta trabajar, y a Uruguay, donde recientemente obtuvo la ciudadanía. Hizo una gira al primero de los países mencionados con la obra teatral 'Escenas de la vida conyugal'. Ahí recibió el título de académico de honor de la Academia de las Artes Escénicas (en 2022). Se instaló en Madrid y pasa gran parte del año entre la capital española, Buenos Aires (Argentina) y Uruguay.

En una entrevista con EXPRESIONES en la gala del 2022, se preguntó a Chino Darín si ha logrado un nombre propio en la industria del cine y TV, sin ser la sombra de su padre. Entonces respondió: "No ha sido un camino fácil. No sé si ya lo tenga, creo que es medio ficticio que haya generado un nombre propio, solo la mitad (risas), la parte de El Chino, la otra vino heredada. Me siento privilegiado, aunque no sé si a veces eso sea un problema".