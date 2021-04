Premios Óscar 2021: 'Nomadland' hace historia en los galardones de la pandemia

'Nomadland' confirmó su aura de favorita y triunfó en los Óscar de la pandemia, donde esta poética reflexión sobre la crisis del capitalismo se llevó el premio de mejor película y con la que hicieron historia su directora, la china Chloé Zhao, y su protagonista, Frances McDormand.

Zhao se convirtió en la segunda mujer en 93 ediciones de los Óscar en ganar el galardón a la mejor dirección. Por su parte, McDormand se anotó su tercera estatuilla como mejor actriz tras 'Fargo' (1996) y 'Tres anuncios en las afueras' (2017).

Anthony Hopkins ganó el galardón al mejor actor por 'El padre' y la cantante H.E.R. se llevó el de la mejor canción por su tema 'Fight for You', mientras 'Soul' logró los de mejor película de animación y mejor banda sonora, y la danesa 'Otra ronda' la de mejor película extranjera.

El español Sergio López-Rivera consiguió el Óscar al mejor maquillaje por su trabajo en el filme 'La madre del blues'.

A continuación el listado completo de los ganadores: