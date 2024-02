Premios Grammy: Taylor Swift puede hacer historia

Las celebridades ya están en Los Ángeles para la ceremonia de los Grammy a desarrollarse el 4 de febrero en el Crypto.com Arena. Taylor Swift puede hacer historia. Si gana su cuarto Álbum del año sería la primera en conseguirlo y dejaría atrás con tres a leyendas como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

Tiene seis nominaciones que incluyen Álbum del año, Disco del año, Mejor Canción, Mejor actuación de un Dúo o Grupo pop, Mejor Interpretación de Pop en Solitario y Mejor Álbum de Vocal Pop.

En lo que va de su carrera, Taylor Swift se ha llevado 12 Grammys.

2010: Álbum del Año, 'Fearless'.

2010: Mejor Álbum Country, 'Fearless'.

2010: Mejor Interpretación Vocal Country Femenina, 'White Horse'.

2010: Mejor Canción Country, 'White Horse'.

2012: Mejor Interpretación de Country Solista, 'Mean'.

2012: Mejor Canción Country, 'Mean'.

2016: Álbum del Año, '1989'.

2016: Mejor Álbum Vocal de Pop, '1989'.

2016: Mejor Videoclip, 'Bad Blood' (con Kendrick Lamar).

2021: Álbum del Año, 'Folklore'.

2023: Mejor Videoclip, 'All Too Well: The Short Film'.

2023: Mejor Canción Escrita para un Medio Audiovisual, 'Safe & Sound' (con The Civil Wars).

La rubia artista ocupa los titulares también por su romance con la estrella de fútbol americano Travis Kelce, quien no acudirá a la ceremonia por estar concentrado con su equipo para actuar en el Super Bowl.

El año pasado, Taylor comenzó con su arrasadora gira mundial, The Eras Tour, la cual la llevó por primera vez a América Latina incluyendo México, Argentina y Brasil. Tiene previsto arrancar la continuación de The Eras Tour en Tokio, Japón, el 7 de febrero.

En 2023 fue nombrada persona del año. Además, estrenó su concierto en cines, Taylor Swift: The Eras Tour, recaudando al menos 261.6 millones de dólares. Los Grammys 2024 se apuntan para celebrar su álbum 'Midnight'.

