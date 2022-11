Ponte Pilas: rockeros y reales

Fueron 40 minutos de entrevista en la plaza Boxhagener Platz de Berlín con Daniel Rivera, baterista del grupo escocés-ecuatoriano Ponte Pilas. Era finales de octubre, cuando el otoño ya se despedía de Europa y la noche llegaba más pronto.

Sin embargo, ese fue un domingo particular. El sol estuvo presente la mayor parte del día y, mientras la conversación fluía, se escuchaba de fondo el sonido intermitente de un ayote (instrumento de percusión parecido al caparazón de una tortuga).

El cuarteto nació oficialmente a finales del 2016, cuando Daniel e Ismael, su hermano y guitarrista de la agrupación, decidieron emprender un proyecto musical, ya que tocar esporádicamente o en casa no era suficiente para satisfacer sus ganas.

Luego se sumó Alejandro Iturralde (bajo). El lazo con el escocés Calum Bolland (vocalista) se había dado años atrás, cuando Daniel lo conoció en Bremen (Alemania), y en una noche de fiesta armaron una banda en la que los dos estaban incluidos. Tocaron un tiempo juntos en aquella época de la universidad, hasta que Calum se mudó a Berlín.

Sin llevar la cuenta de cuándo específicamente comenzaron a tocar en vivo en la ciudad, para ellos sucedió súper rápido, en enero o febrero de 2017. Desde que se unieron formalmente, aplicaron para presentarse en directo. Una vez que los aceptaron en un concierto, escogieron el nombre y empezaron a aparecer más sin parar. Aunque al principio solo tenían cuatro canciones inéditas en inglés (las demás eran covers), fue este el empujón para acelerar la creación de su propia música.

Con diferentes influencias musicales, Ponte Pilas se identifica como una banda de indie rock. Han girado por varios países europeos y aunque la pandemia frenó algunos de sus conciertos, este 2022 volvieron recargados con la presentación de su primer álbum, Old enough to know better. Son once tracks llenos de empatía, homenaje, brutalidad y honestidad.

Así suena su álbum debut

La traducción en español del nombre de su disco, estrenado en agosto de este año, es ‘Lo suficientemente mayor como para saber más’. El nombre viene de la etapa actual de la banda y sus integrantes. Algunos están por cumplir 30, un número que ha traído a sus vidas y a su arte momentos de reflexión y cuestionamientos.

“Encapsula estos sentimientos que vienen de ser una banda joven, súper ambiciosa, con ganas de tener fama y todas esas cosas, a darte cuenta de que esos deseos son más superficiales. Queremos tener éxito y lo vamos a dar todo, pero hemos aprendido a disfrutar lo que tenemos en el momento. Somos más maduros y con otras visiones, pero nos seguimos moviendo en el mismo entorno”, señala Daniel.

Escuchar el CD es recorrer distintas emociones, como sentimentalismo, caos, confusión, nostalgia por el pasado y el amor. Rue Britannia, el principal sencillo, habla de la amarga situación del Reino Unido tras el Brexit. Ponte Pilas canaliza esa energía con vitalidad y garra.

El asunto de la composición está muy bien manejado. Calum siempre es el que llega con las letras, mientras los demás aportan a la creación con distintos instrumentos. Es un trabajo grupal que casi siempre funciona en sesiones, pero en ocasiones surge orgánicamente.

Un sueño cumplido

Grabar con Gordon Raphael, productor de los dos primeros álbumes de The Strokes, fue algo que ninguno de los integrantes imaginó y que hoy catalogan como un sueño cumplido. La conexión se dio por el amigo de un amigo, y así sin esperarlo, un día se vieron en el estudio con él grabando su disco.

“El primer día estábamos un poco intimidados por grabar con este personaje, inseguridades normales y sanas que aparecieron. Antes de empezar la grabación, le dije que quería encontrar mi sonido y le enseñé cómo ‘seteaba’ el bajo y los pedales. Me dijo que probemos. En medio de la prueba, entra a la habitación y me dice: ‘¿Cómo quieres sonar? Tú me dijiste algo totalmente distinto a lo que está pasando’. Luego fuimos los dos a escuchar y movió algunas cosas. Volví a entrar para seguir ensayando y, a través del vidrio, lo vi bailando en la sala de control con los ojos cerrados. Para mí fue surreal”, recuerda Alejandro.