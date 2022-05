La fortaleza de una escena musical no depende solamente de sus artistas, sino en gran medida de la solidez de todo el entramado que está detrás: salas de ensayo, organizadores de conciertos, estudios de grabación, productoras audiovisuales. En la movida extrema quiteña destaca el esfuerzo de Pluteras Records, un proyecto multidimensional que abarca todas estas aristas.

EXPRESIONES conversó con su creador, Andrés Utreras, sobre su experiencia, puntos de vista y valores como parte de su apoyo al crecimiento del ‘under’ ecuatoriano.

¿Cómo surgió Pluteras Records?

Fue un sueño de juventud. De la época en la que ensayaba en la casa de mi mamá. Tenía varias bandas y siempre el objetivo fue grabar, pero los estudios de grabación tenían precios altos y no había apertura a los géneros extremos ni conocían como trabajar con ese tipo de música. Entonces de ahí surge la necesidad.

Decidieron hacerlo ustedes mismos.

Sí. Grabábamos en casete, al ambiente, súper precario todo. El primer casete que hicimos fue de la banda de thrash death Antropofagia, de Quito, en la que yo tocaba la guitarra. En el 2003.

¿Ya con el sello?

Sí. Ya para 2009 empezamos con las grabaciones multipista. Aún la mezcla de sonido no era lo que buscábamos, pero hicimos trabajos de Gale (grind) y participamos en compilaciones, tributos, splits. A partir de ahí se ha ido estudiando, investigando, para mejorar.

Poco a poco fueron diversificándose.

Al inicio solo plasmábamos el audio e intentábamos realizar una mezcla. Luego, amigos que tenían cámara fueron ayudándonos a hacer fotografías y videos. De ahí mi interés también por estas nuevas ramas.

Un esfuerzo tan grande como el de Pluteras Records implica tejer redes de contacto, apoyarse en gente de bandas, otros sellos, artistas audiovisuales. ¿Cómo manejar este tipo de relaciones con éxito?

Las relaciones siempre son buenas porque tenemos un objetivo en común: sacar un producto de calidad que signifique una ganancia en conjunto, no solo una ganancia individual. No es que Pluteras subcontrata, todos formamos un equipo de trabajo y todos ganamos. Y cada uno recibe los créditos respectivos por la labor cumplida.

Ustedes se dedican a diferentes rubros. Desde el punto de vista económico para sustentar a la productora, ¿qué actividades generan más ingresos?

Por motivos de la pandemia, los videos tuvieron mayor importancia en los dos últimos años. Pero también la sala de ensayos está en constante movimiento ahora que ya no hay restricciones y las bandas nos visitan a diario. La realización de videos es uno de los fuertes. He estado cambiando cámaras, comprando lentes, siguiendo cursos.

¿Trabajan con otro tipo de artistas?

Grabamos todo tipo de música. Realizamos videos, fotografías, servicios publicitarios. También tenemos una tienda de merchandise, con discos, casetes, camisetas. Y damos apertura al trueque. A veces no hay ganancias económicas, pero con el trueque es posible generar productos, actividad, para que las bandas se puedan visualizar

Andrés, ¿diría que ha logrado parte de los objetivos que se planteó cuando inició con esta idea?

Al principio no tenía los objetivos tan claros y también han surgido nuevos objetivos sobre la marcha, para mejorar tanto personal como profesionalmente. La formación de grupos de trabajo, conocer bandas, palpar otras realidades, siempre ayuda al crecimiento profesional. Y en lo personal, es fundamental prepararse y autoeducarse.

“La escena quiteña es ahora mucho más crítica”

En este tipo de proyectos, ¿cómo dar el salto de calidad, en una escena que muchas veces peca de demasiado informal o muy amateur?

Es conocido que la escena subterránea muchas veces es informal y amateur, o se cae en amiguismos; pero nosotros lo que buscamos es visibilizar la escena ecuatoriana a nivel mundial. Tenemos de referencia productos del exterior y la idea es poco a poco llegar a esa calidad.

Usted también ha viajado bastante y ha palpado el trabajo que se hace en otros países.

He tenido la oportunidad de viajar a Perú, Colombia, Chile, México. Me parece súper interesante que no se trata de la cantidad de equipos que se tienen, sino la preproducción y optimización de recursos, con base en un plan de trabajo. Obviamente con mejores equipos se tiene mejor calidad, pero el concepto es lo realmente importante. Eso no tiene precio.

Aparte de Pluteras Records, ¿qué otros esfuerzos podría destacar de Quito?

Puedo nombrar a Talent Nation, de Rubén Barros. He visto cómo trabaja con bandas internacionales, cómo ha ido mejorando, cómo se puede vivir de la música y demostrar que Ecuador tiene calidad. También Back to Back, de Mauricio Sánchez, productora que ha realizado conciertos enfocados en el heavy metal y con la que hacemos coproducción de casetes.

¿Cómo ve la escena en Quito actualmente, en comparación a diez o quince años atrás?

La escena quiteña se ha vuelto mucho más crítica. Antes no había tantas bandas. Ahora hay un montón de gente que toca instrumentos y lo hace súper bien.

El público es mucho más exigente.

Sí y queremos mantener la existencia de un público constante, que pague su entrada completa y valore el trabajo de las bandas y los organizadores. Obviamente dando calidad. La gente no tiene por qué pedir rebaja ni menospreciar el trabajo ajeno.

Cabina del Terror, desde 205

Andrés también es el creador del programa 'Cabina del Terror', que consiste en sesiones en vivo que permiten un acercamiento más íntimo con las bandas. Van por la emisión 337 (y contando). Al respecto, nos dice: “Personalmente tengo gran afinidad por los discos en vivo. Y siempre me han impactado las Peel Sessions (sesiones de grabación de John Peel en su programa de la emisora inglesa BBC Radio 1).

Aparte en los 90, el canal Mtv tenía señal abierta y era posible ver Headbangers Ball (programa dedicado a los videos de metal). Cabina es una mezcla del impacto de John Peel más los videos de Headbangers. La idea es llegar a tener la mayor cantidad de sesiones en vivo y darles un formato de calidad accesible a bandas locales para difundir su arte a nivel internacional.

Asimismo, mostrar al público las bandas extranjeras que vienen al Ecuador. Muchos son grupos que hemos escuchado desde hace años y es muy gratificante poder convivir con ellos y plasmar estos registros, que se convierten en documentos históricos de la escena no solo quiteña sino del Ecuador”.

Ficha

Quiteño, nacido en 1983. Ha formado parte

de diversas agrupaciones como Ángel Negro (thrash

black), Bleeding Torment y Claustrofilia

(ambas de death), Ritum Tenebriis y Trimegistö

(ambas de black), Derecho a la Muerte

(death grind), entre otras. Es también organizador

de eventos y conciertos.