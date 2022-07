Piqué y la cantante Shakira se separaron este año, después de más de una década juntos y tras tener dos hijos en común, debido a las presuntas infidelidades del jugador del Barcelona.

Al parecer esto influyó en el último partido clásico jugado contra el Real Madrid, pues los aficionados de este último abuchearon al jugador en repetidas ocasiones.

No sólo fue abucheado por aficionados del eterno rival, sino que además algunos azulgranas corearon algunos cánticos y se escuchó nombrar 'Shakira, Shakira'.

Al parecer esto habría provocado en el central catalán un rendimiento negativo la segunda parte del partido.

Aunque uno de sus compañeros de equipo, Jordi Alba, se pronunció al respecto en una rueda de prensa minutos después del encuentro, "no sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada".

Un partido intenso que ha visto muchas tarjetas para ser un amistoso.

"La primera parte ha sido excelente. En la segunda hemos sufrido con Modric, Kroos y Casemiro, tres jugadores muy experimentados. En líneas generales estoy muy satisfecho", dijo el entrenador.