Piso 21: reflexiones de amor en los tiempos del perreo

Los chicos de Piso 21 presentaron su cuarto material discográfico y el primero que cuenta con la participación de Lorduy. “Saben lo que le falta a esto, un perreo, un perreíto” se le escucha decir en el intro del álbum, en la que se musicalizaron audios mientras todos estaban en el estudio preparando este trabajo musical. Así los cuatro integrantes (que lo complementan Dim, El Profe y Pablito) introducen a sus seguidores en un disco con 15 canciones llenas de buen rollo y mucho romance.

EXPRESIONES conversó con El Profe y Pablito, desde Colombia, quienes revelaron qué canciones son favoritas y cuáles usan para sus momentos íntimos. El amor en los tiempos del perreo, el nombre de su trabajo musical, llega cargado de coquetería y seducción.

¿Con qué sentimiento describen este disco?

Es muy difícil darle uno solo porque el amor es muy versátil, así como este disco. El amor pasa por muchos momentos, y no solo es goce. Tiene tristeza, problemas, pasión, engaños, traición y esto está cargado aquí. El amor en los tiempos del perreo refleja un montón de emociones diferentes bajo una misma esencia. Esta es la manera en la que vemos la música en este momento. Pasamos por varias facetas y es lo que tratamos de hacer con cada canción.

Si el libro ‘El amor en tiempos del cólera’ habla sobre el amor que afronta las adversidades, escrito por su coterráneo Gabriel García Márquez, ¿de qué habla este álbum?

Estamos emulando un poco esta misma temática porque todo el mundo dice que ya no hay amor y todo se ha vuelto más frío. Es mentira. Por eso en este trabajo mostramos que todo sigue intacto pero se aborda de diferente manera. Ya no hay tantos tabúes, machismo, pero se sigue viviendo el amor. Por eso lo nombramos así. Mostramos en cada una de las canciones que se puede dedicar para el despecho, para enamorar y para momentos más íntimos y calientes. Tratamos, y con todo el respeto a nuestro Nobel de Literatura, tomar este mismo mensaje.

¿Qué implica amar en los tiempos del perreo? ¿En qué consiste?

Es un amor más directo, más libre. Expresarse en todas las maneras y los sentidos. Y esto también trae sus consecuencias, por si solo se quiere pasar un momento se lo dice y ya. Es simplemente una evolución a este punto.

¿Y a la hora de amar íntimamente, qué canciones ponen ustedes?

La canción que pone el nombre al disco. Esa está hecha para eso. También algo más romántico puede ser A muerte y No está mal.

¿A la hora de tener sexo, ustedes pondrían sus propias canciones?

Sí, sin duda (risas).

Sin machismo

Con este álbum intentan alejarse un poco del machismo que suele tenerse en el género. ¿Cómo han interiorizado estos nuevos tiempos en sus canciones, cuando la igualdad es necesaria?

No hemos tenido que esforzarnos mucho con eso, porque si nos ves en redes desde hace muchos años nosotros somos defensores con todo lo que tiene que ver con causas en pro de la mujer. Hemos hecho campañas con la ONU para prevenir embarazos a corta edad y los femicidios. Hemos intentado sumar la voz para apoyarlas en su causa. Más que hablar de feminismo, porque no sé si valga el término, somos defensores de la integridad. La disquera y nuestro equipo de trabajo nos secunda en esto porque saben que no lo hacemos por mercadeo.

Así como Black Eyed Peas tuvo la voz femenina de Fergie en sus filas, ¿en algún momento ustedes integrarían a una chica?

Nunca digas nunca pero por el momento Piso está como está. Lo que sí queremos es invitar a muchas mujeres a nuestra música. Hemos grabado un par de colaboraciones que aún no han salido y los sorprenderán.

Los comentarios en el vídeo 'El amor en los tiempos del perreo' repiten mucho que los puso ‘hot’. La canción fue hecha para eso. Pablito

En canciones

Intro: “Lo propuso Dim. Él se estreno también como productor. Lo que queríamos era mostrar nuestros momentos en el estudio y cómo salieron las 15 canciones, a punta de acordes de guitarra, los beats. Y así se hicieron todas. Es vieja escuela ponerle un intro a un álbum. Si te fijas en todos los aspectos, incluso en el sello de censura para menores, es todo un poco retro”.

Tan bonita: “Es dedicada a las mujeres. Queríamos hacer un tema para decirles que nos gustan pero el concepto profundo está en el video. Quisimos salirnos de la idea convencional de la modelo de un vídeo de reguetón y hacer partícipes a chicas de todo tipo, y son ellas las que lo protagonizan. Edades, colores, tamaños, todas son bonitas como son”.

Mami ft. Black Eyed Peas: “Fue brutal. Ellos, increíblemente, son los que nos buscan a nosotros. Estábamos saliendo de un concierto en México y nuestro mánager nos avisa que su representante nos había llamado y que quería hacer música con nosotros. Will.I.Am estuvo detrás de todo y coordinamos por WhatsApp. En Los Ángeles hicimos los temas. Hubo una conexión gigante y así salieron Todo bueno, para ellos, y Mami, para el nuestro. Nos gustaría hacer un tema en inglés completamente”.

