Decían las abuelas que por el tipo –y el estado- del calzado se conoce a la gente. Y aunque la premisa suena a antigua, lo cierto es que, en ocasiones, basta dar una mirada a los zapatos para sospechar algunos rasgos personales.

Porque, seamos sinceros, no todos entienden esta pieza de vestir como una mera protección para los pies. Casi siempre son la extensión de los gustos, la manera de verse a uno mismo y hasta lo que se aspira ser. También pueden estar llenos de intención. Recordemos el impacto de los zapatos rojos de Guillermo Lasso...

Luis Almeida: “Soy un todo terreno”

Se describe como un hombre “de a pie” y que no se complica a la hora de elegir zapatos. Eso sí, para entrar al palacio legislativo, Luis Almeida (PSC) se cerciora de que estén bien lustrados.

Gente cercana al asambleísta asegura que cuando él era candidato a presidente de los estudiantes de Derecho en la universidad, en medio del discurso se sacó un zapato con hueco y les dijo: “Yo soy pueblo”. Y ganó.

¿Qué dice ante eso? Que no recuerda. “Pero es posible que haya sucedido así y lo más probable es que hayan sido botas ‘siete vidas’" (esas de caucho que se usan para las tareas de campo y que suele usar los fines de semana para trabajar en las siembras de cacao de él y su familia), dice desde la silla de un lustrador de zapatos, en los exteriores de la Asamblea.

El socialcristiano tiene fijación por tener sus zapatos siempre limpios. Henry Lapo // EXPRESO

Dice que:

Tiene tres pares de zapatos. Asegura que no necesita más. El arco del pie muy alto y requiere de calzado ancho que no le ajuste. Las tallas 43 o 44 son las ideales. Nunca gasta más de 60 dólares en un par de zapatos.

María Belén Cordero le 'da palo' a los zapatos de charol

Se la ve de un lado a otro con sus tacos de charol. “No suelo usar muchos tacos, pero estos me encantan porque son muy cómodos. Hasta he podido correr con ellos”, dice y agrega que se ajustan al clima.

Los compró en oferta y por $ 30 en una tienda de Guayaquil. Tiene menos de un mes de uso, pero ya tienen las puntas algo gastadas. Eso no importa mucho: las usa en las sesiones de la Comisión de Fiscalización y hasta en marchas y plantones.

María Belén Cordero pone la comodidad por encima de la elegancia. Los zapatos de charol que ahora usa tienen la punta desgastada. Henry Lapo // EXPRESO

Dice que:

La moda no le hace perder el sueño. Asegura que solo tiene unos 20 pares de zapatos en su armario. Los más caros le costaron $ 120. Los que más le gustan y los que más usa son unos mocasines negros de Zara.

Bruno Segovia, comodidad ante todo

Al independiente Bruno Segovia (independiente) los zapatos cerrados parecen molestarle y suele vérselo en sandalias, incluso a la hora de caminar por el palacio legislativo.

Sin embargo, para los días lluviosos de la capital opta por abrigar sus pies. Le gustan mucho unos de color caramelo que le trajo su hermana de Estados Unidos y siente que le dan un toque semiformal a su outfit, generalmente compuesto por jean, ya que es muy raro verlo enternado. “Me gusta la comodidad y estos son ‘pepa. Son mis favoritos’”, confiesa.

Asegura que lo suyo no es la moda. Lo que busca Bruno Segovia es comodidad. Henry Lapo // EXPRESO

Dice que:

Afirma que solo tiene siete pares de zapatos. En su clóset no puede faltar un par negro, otro café y uno beige. Lo máximo que ha pagado por un par de zapatos es $ 60.

Geraldine Weber, la dama de las botas altas

A ella, la lluvia inesperada de Quito no le hace malas pasadas. La asambleísta Geraldine Weber (PSC) no deja sus botas altas, tanto que le llegan a las rodillas y, el glamour no se pierde, de tacón muy alto.

“Soy muy friolenta. Por eso traigo hasta mallas”, explica. Eso sí, solo tiene tres pares porque no le gusta acumular. Asegura que cada año dona lo que ya no usa.

También usa zapatos tenis cuando se trata de trabajo de campo. “Recorro algunos barrios de Guayaquil con proyectos en contra de las drogas. Ahí donde las papas queman”. Y lo hace con el look adecuado: jean, zapatos deportivos y el pelo recogido con un moño…

Geraldine Weber sabe cómo combatir el frío de Quito: con botas altas. Henry Lapo // EXPRESO

Dice que: