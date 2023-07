Pipo Zurita, orgulloso de ser el Beerman del Ecuador

¿Es posible hacer de tu hobbie tu trabajo? Sí, lo es. Así le sucedió a Juan ‘Pipo’ Zurita o, como lo conoce el mundo del Internet, The Beerman. Ahora, luego de siete años, este proyecto ha trascendido y se ha convertido en un evento imperdible para los amantes de la cerveza artesanal, la gastronomía y la música.

Este concepto de festival vivirá su edición número 15 este 7 y 8 de julio en la explanada del centro comercial El Dorado y, aunque parezca difícil, tendrá mucho de inédito.

La sorpresa principal de esta nueva edición es que las 15 marcas de cerveza artesanal participantes presentarán un sabor original creado exclusivamente para este encuentro. “Es la primera vez que será probado por su público. Un sabor que nunca antes habían hecho y que sorprenderán. Está la de coco y jengibre, otra con licor de Jägermeister y así cada una. Estos sabores también pueden participar por la Copa Beerman Fest”, cuenta su creador.

Me llena de muchísima emoción cuando me dicen Beerman. Me siento muy a gusto y orgulloso cuando veo esta percepción de la gente.

Pipo Zurita