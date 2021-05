Pink: "Tener COVID-19 fue realmente aterrador"

Una experiencia dura, angustiosa y que jamás olvidará es la de haberse contagiado de COVID-19. Así revive Pink esos momentos cuando tanto ella como su hijo Jameson adquirieron la enfermedad hace un año.

La cantante estadounidense volvió a hablar del tema para la emisora Heart Radio en una entrevista reproducida por la revista Hola!. "Fue realmente aterrador y hasta reescribí mi testamento, pensé que moriría junto a mi hijo", contó.

I.D.I.O.T.A, un experimento social en tiempos de pandemia Leer más

La artista y su pequeño de tres años dieron positivo en abril de 2020, mientras que su esposo Carey Hart y su hija Willow no se contagiaron. "Creí que todo había terminado para nosotros dos, entonces llamé a mi mejor amiga y le dije: 'solo necesito que le digas a mi niña cuánto la quiero'", comentó.

Pink recuerda se levantaba por la noche sin poder respirar, mientras que su hijo contrajo una fuerte infección respiratoria derivada del virus.

Al haber visto de cerca la muerte, la intérprete de What about us se inspiró para componer el tema Cover me in sunshine. En la melodía, un padre le habla por última vez a su hijo. Parte de la letra dice: "Este mundo loco en el que vivimos ahora, ¿qué necesito decirles si esta es la última vez que puedo decirles algo?".