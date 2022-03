Ver jugar a Piero Hincapié emociona, pero verlo en un Instagram Live aún más. El ecuatoriano ha tenido un buen desempeño en el exterior y no encontró mejor forma que celebrarlo con una transmisión para sus hinchas.

¿Por qué? El portal Sofa Score lo calificó con un 7.1/ 10 y lo convirtió en el tercer jugador con buen rendimiento de su equipo, el Bayer Leverkusen.

Carlos Sacoto, el Sherlock Holmes de Teleamazonas, se casa el 12 de marzo Leer más

¡Cómo no aplaudirlo! Piero está creciendo a pasos agigantados en Alemania. El fin de semana, el zaguero sorprendió con el live en el que mostró parte de su cotidianidad.

Con un look relajado y, mientras cuidaba que el pollo que cocinaba no se quemara, invitó a conectarse a sus amigos Byron Castillo y Moisés Caicedo, también estaban desde sus casas. Los amigos pedían que llame a Gonzalo Plata. “Está cocinando también”, decía Byron. “No… Salió a comer”, agregaba Piero. “Está en los carros chocones”, remató Moisés, lo que desató la risa entre ellos. Claramente tienen un nivel de confianza grande para hacer esas bromas tras el accidente de Plata.

Después se fueron a los temas que importan. Hay que recordar que el sábado pasado Piero fue titular en el empate 1-1 de su equipo contra el Bayern de Múnich, donde se midió con goleadores de renombre. Durante el duelo llamó la atención el pisotón que le dio el polaco Lewandowski al ecuatoriano.

“Ese hombre está bien agarrado, no se lo puede ni con palo”, le contó Piero a sus amigos. Aunque ellos reconocieron que Hinca (como lo llaman de cariño) “quedó bien parado” ante la agresión de Lewandowski. “Estás metiéndole al gym”, comentaba Moisés.

No es la primera vez que los jugadores hacen un live, pero esta vez lograron que aproximadamente 10 mil seguidores los vieran. No es para menos. El compañerismo de estos seleccionados de la Tri es evidente y eso es un plus como equipo. Esperamos verlos llegar a Qatar 2022.