‘Perdido en la montaña’: historia real de Donn Fendler que llegó a Netflix

En julio de 1939, un niño de 12 años llamado Donn Fendler se convirtió en el centro de una historia de supervivencia que capturó la atención de Estados Unidos y que, 86 años después, llega a las pantallas de Netflix con la película Perdido en la montaña (Lost on a Mountain in Maine). Este drama, basado en hechos reales, narra la extraordinaria experiencia de un joven que enfrentó la naturaleza implacable del Parque Estatal Baxter en Maine, demostrando una resiliencia que sigue inspirando generaciones.

RELACIONADAS Los estrenos de Netflix del 28 de julio al 3 de agosto que no puedes perderte

Una excursión que se tornó pesadilla

Netflix: código secreto para contenido romántico y erótico; así se usa el 11881 Leer más

El relato comienza cuando Donn, acompañado de su familia, se aventuró a escalar el Monte Katahdin, el pico más alto de Maine, durante una excursión familiar. Una tormenta inesperada desató el caos, separando al niño de su grupo. Lo que parecía una caminata recreativa se convirtió en una lucha por la supervivencia en un entorno hostil, sin comida, agua ni ropa adecuada. Durante nueve días, Donn enfrentó el frío, el hambre y el aislamiento, mientras una intensa operación de rescate se desplegaba para encontrarlo.

La historia de Fendler no solo destaca por su valentía, sino también por su impacto duradero. Tras ser rescatado, Donn canalizó su experiencia en un libro, Lost on a Mountain in Maine. La obra, que se convirtió en un clásico de la literatura juvenil en Estados Unidos, detalla los desafíos físicos y emocionales que enfrentó el joven y su familia, desde alucinaciones causadas por el agotamiento hasta la determinación que lo mantuvo con vida. Este libro sirvió como base para la película de Netflix, dirigida por Andrew Boodhoo Kightlinger y producida por Sylvester Stallone, que busca capturar la esencia de esta hazaña.

Del bosque al cine: historia que inspira

La producción cinematográfica, estrenada en 2024 recrea los eventos de 1939 del cual también resalta el contexto emocional de la historia. Donn, interpretado por Luke David Blumm, enfrentó no solo los peligros del bosque, sino también una relación tensa con su padre, un aspecto que la película explora con profundidad. Las actuaciones, junto con la fotografía que captura la majestuosidad y crudeza del Parque Estatal Baxter, han sido elogiadas por transmitir la intensidad de la experiencia.

Pearl: el inquietante thriller que arrasó en Netflix y se volvió lo más visto Leer más

Tras su rescate, Donn Fendler dedicó parte de su vida a compartir su historia. Se convirtió en orador motivacional, inspirando a audiencias con su mensaje de perseverancia y supervivencia. Además, sirvió en el Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y en conflictos posteriores, demostrando una vida marcada por el coraje. Fendler falleció en 2016 a los 90 años, pero su legado perdura, ahora amplificado por esta adaptación cinematográfica que se ha convertido tendencia en Netflix.

Perdido en la montaña no es solo un relato de supervivencia, sino un testimonio de la fortaleza humana frente a la adversidad. La película, disponible en la plataforma de streaming, muestra e insta a los espectadores a reflexionar sobre la capacidad de un niño para superar lo imposible y el impacto de una historia que, casi un siglo después, sigue resonando con fuerza.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO