Pepillo Origel: Enamorado de un hombre 46 años menor

El comentarista mexicano de espectáculo Pepillo Origel (76) siempre ha mantenido en secreto su vida amorosa. Pero eso cambió cuando, en una entrevista, Matilde Obregón le preguntó si estaba enamorado o si ha tenido un amor que quiso gritar a los cuatro vientos, a lo que él respondió que es algo que está viviendo ahora.

Juan José Origel contó que en uno de sus viajes conoció en Madrid a alguien mucho menor que él. “Me encantó sentir lo que hacía mil años no sentía. Digo, ya no tengo edad de enamorarme ni de andar haciendo esto ni nada, pero me encontré una persona que realmente vale mucho la pena, entonces me vine feliz”.

Agregó que lo que ha obstaculizado la relación es que esa persona vive en Dubái. Tiene 30 años, 46 menos que él, pero eso no es un problema para ellos. Y como no está preparado para dar más detalles, no quiso revelar su nombre. Siempre se ha rumorado que el conductor ha tenido romances con famosos, pero nunca se ha confirmado. Luis Ernesto Romo fue uno de sus supuestos novios, este aseguró que Pepillo fue el hombre de su vida y que estuvieron juntos 10 años.

Origel dijo que, por ahora, no se puede decir totalmente enamorado, pues antes están sus perros, que siguen siendo lo más importante en su vida y está decidido a que ellos sean sus más grandes amores.

