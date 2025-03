Penn Badgley habla sobre la última temporada de 'You'

El pasado 10 de marzo se estrenó el esperado tráiler oficial de la última temporada de You, el thriller protagonizado por el actor y productor Penn Badgley. En el avance, se puede ver el regreso de Joe Goldberg a sus inicios en Nueva York, así como la introducción de la familia de su nueva esposa, Kate Lockwood (Charlotte Ritchie), y el nuevo interés amoroso del protagonista en esta temporada. El tráiler fue publicado en la cuenta oficial de la serie en Instagram y en su canal de YouTube.

En una entrevista para Tudum, la página oficial de Netflix donde se publican artículos sobre sus producciones, Badgley habló sobre la nostalgia de volver a filmar en Nueva York, ciudad que no solo vio nacer a su personaje, sino que también le recuerda uno de sus papeles más icónicos. “Volver al set de Mooney en estos escenarios fue particularmente conmovedor porque aquí es donde filmamos Gossip Girl”, reveló el actor. Durante la primera temporada de You, la serie se grabó en un set distinto, por lo que Badgley no había regresado a este estudio en más de una década.

El actor también recordó sus primeras impresiones al grabar en la librería Mooney’s, el lugar de trabajo de Joe en la primera temporada. “Mi primer recuerdo de cuando entré a Mooney's fue que el espacio parecía grande y nuevo, y obviamente ahora ya no lo siento así. Es muy familiar y se siente más pequeño. Tal vez eso sea solo una metáfora de todo el asunto”, comentó.

También habló sobre su relación con su personaje, admitiendo que, aunque interpretar a Joe siempre ha sido un reto, con el tiempo ha aprendido a manejarlo con más calma. “Todo el asunto solía sentirse un poco abrumador, y ahora siento que es más manejable, más pequeño para mí”, explicó.

En esta última temporada, Joe se reencontrará con su hijo Henry, fruto de su relación con Love Quinn (Victoria Pedretti), mientras intenta ayudar a Kate a dirigir la Lockwood Corporation con un enfoque más caritativo. A pesar de su oscuro pasado, Joe ha logrado convertirse en parte de la élite neoyorquina y hará todo lo posible por proteger la vida que ha construido. “Si le preguntas a Joe, él está increíblemente feliz con la vida que lleva siendo el Príncipe Azul en su matrimonio con Kate”, comentó el productor ejecutivo Michael Foley. La última temporada de You estará disponible en Netflix a partir del 24 de abril.

Lo que necesitas saber de You

La quinta y última temporada de You sigue a Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, mientras regresa a Nueva York con su esposa Kate Galvin (Charlotte Ritchie) para construir una vida tranquila. Sin embargo, su oscuro pasado y deseos incontrolables amenazan su nueva existencia, especialmente con la aparición de Bronte (Madeline Brewer), una escritora enigmática que trabaja para él.

La temporada también introduce a nuevos personajes como Raegan Lockwood (Anna Camp), una ambiciosa directora financiera de Lockwood Corp, y su hermana Maddie Lockwood (también interpretada por Anna Camp), una socialité manipuladora. Además, Teddy Lockwood (Griffin Matthews), cuñado de Joe, aporta complejidad a la trama familiar. Con estos elementos, la serie promete un desenlace inigualable que explora temas de poder, riqueza y seducción mortal.

