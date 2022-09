Peleando por mi vida, entre La lista de Schlinder y Toro Salvaje

Hertzko ‘Harry’ Haft (Ben Foster), boxeador y judío polaco, vive una encrucijada: fue prisionero en Auschwitz durante los años de la Segunda Guerra Mundial y obligado por Dietrich Schneider (Billy Magnussen), jerarca nazi, a luchar hasta la muerte contra sus paisanos… se convertirá en gladiador del siglo XX.

Harry es un ser humano desolado toda vez que vive atormentado por los recuerdos de su gran amor, Leah (Dar Zuzovsky), de la cual fue separado cuando apenas tenían 16 años. Terminada la conflagración, se radica en Brooklyn y se innova profesionalmente con la esperanza de que al publicarse su nombre, ella pueda saber de su destino.

Un golpe de suerte hace que se enfrente a Rocky Marciano, no sin antes haber encontrado a Vicky Krieps (Miriam Wofsonicker). El entrenador de Rocky, Charlie Goldman (Danny De Vito), será su aliado. El periodista Emory Anderson (Peter Sarsgaard) se trocará en bienhechor de su existencia.

Barry Levinson, gran director del cine estadounidense ('Cuando dos hermanos se encuentran', 1988), vuelve por sus fueros con este filme que es una mezcla de 'Toro Salvaje' y 'La lista de Schlinder', pero otorgándole un proceso que para el cinéfilo refleja total sencillez. Esto debido, en parte, a la espontaneidad de su diálogo, a la coherencia de sus imágenes y al hecho de que todo contribuye para darle verismo total a sus personajes, existencias que realmente cohabitaron esos años.

Loable que los flashbacks hayan sido filmados en blanco y negro, porque así los espectadores no tienen que ‘saltar’ de un hoy a un ayer que se mezclan perennemente y que pudieron implantar confusiones entre un público no versado en las normas cinematográficas. También pudo ser aplicado por razones de presupuesto. Todo eso no importa, porque el guiño es visto en forma más penetrante.

Un solo defecto muestra 'Peleando por la vida': abarca demasiados géneros y varios de ellos quedan sin discernimiento. Eso queda borrado por tener un reparto macizo, fundamentalmente por las actuaciones de Miriam Wofsonicker y Saro Zuzovsky, ambas -en su momento- generan calidez, ternura y sobre todo… el amor que llega, el amor que se va.

Ben Foster actúa con sobriedad y su labor permite vislumbrar las emociones y conflictos psicológicos de un abrumado ser humano. Danny De Vito está en su salsa y demuestra que su talento sigue intacto, él inyecta a sus diálogos un gran sentido del buen humor.

¿Peter Sarsgaard? Muy acertado en sus dos facetas de periodista: el inquisidor y el conciliador.

La música impuesta por Hans Zimmer (Óscar por 'El rey León' y 'Duna', 2021) es tan apropiada que subraya las secuencias fílmicas. El montaje es perfecto: lleno de fluidez, de coherencia y este ha hecho que destaquen las escenas de boxeo y su imponente coreografía.

Nota al margen. El guion del largometraje está basado en el libro escrito por Alan Scott Haft, hijo del personaje principal de este filme. Él escribe: “Te llaman sobreviviente del Holocausto, pero ¿alguien realmente sobrevive? Se ha dicho que los nazis mataron tu alma”.