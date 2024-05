Pedro Pascal: utilizan sin permiso su nombre para la marca de un pisco

El mercado de las bebidas espirituosas se pelea por él. El actor chileno Pedro Pascal celebra logros al mismo tiempo que asume asuntos legales, ya que ha sumado un hito en su carrera al convertirse en la nueva imagen de una marca de cerveza, a la vez que denuncia a un productor que lanzó un pisco que usa su nombre.

El protagonista de 'The last of us' cuenta para la revista People que se siente alineado con los valores de la bebida que auspicia y admitió ser un “gran fan” de ella.

“Ha sido parte de mis experiencias sociales durante gran parte de mi vida adulta y siempre ha sido un favorito entre amigos, accesible y una parte importante de la socialización”, dice Pascal.

Al mismo tiempo, su equipo legal se enfrenta a David Herrera, el creador de la marca Pedro Piscal, que hace alusión al nombre del intérprete. En junio del año pasado, Herrera registró la marca ante el Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) y en agosta fue designado dueño oficial de la firma.

No fue hasta octubre de 2023 un email llegaba al correo de David, en el que se solicitaba la baja del sitio por parte de los abogados de Pedro. Se negó y ofreció dos millones de pesos chilenos por la marca, lo que dio paso a la denuncia oficial. En la actualidad el autor del pisco se asesora con Ármate Abogados, un estudio jurídico especializado en propiedad intelectual.

