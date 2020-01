Paulina Aguirre tiene un objetivo para el 9 de febrero, día en el que se celebra la gala de los premios Óscar: llamar la atención "sobre el tema migratorio que vivimos en Estados Unidos". Para el efecto, estará presente en un evento posterior a la gala que se desarrollará en una mansión de Harry Warner, valorada en 40 millones de dólares, y que reunirá a celebridades del mundo del cine.

La fiesta incluirá un cóctel, una cena benéfica y un evento musical en vivo, que abrirá con la actuación de 20 minutos de la cantante y autora ecuatoriana.

Aguirre tiene planificado empezar su presentación con 'Canoíta', que compuso junto a los raperos Vico C y Taboo, de los Black Eyed Peas. El tema no fue escogido al azar: le significó una gaviota de plata en el festival Viña del Mar en 2016 en la categoría Canción Folclórica, además de que hace alusión al "grito de aquellos que no tienen voz", los migrantes latinos que recorren el continente americano.

"La temática social es superimportante, en California, Los Ángeles y Hollywood son muy demócratas y muy pro-migración", declara a Efe en entrevista telefónica desde esa ciudad estadounidense, al defender que ejecutar esa canción, "nos fortalece como mensaje".

En su repertorio, Aguirre dará a conocer un tema inédito, 'Otra vez', para cerrar con versiones de temas tan conocidos como 'Bésame mucho' y 'Quizás, quizás, quizás', que reconoce entre risas, "le gustan mucho a los gringos".

Ella vive desde hace 17 años en Estados Unidos, donde llegó siendo una veinteañera. Y aunque los augurios no eran muy buenos, la quiteña no se desanimó. Su tezón la llevó a ganar su primera nominación a un Grammy en 2007, para dos años después hacerse con un Grammy Latino gracias a su álbum 'Esperando tu voz'.

Su actuación tras los Óscar integra un elenco de lujo y precederá a la del actor y músico norteamericano Dennis Quaid y su banda The Sharks, y la del DJ británico Paul Oakenfold.

"Como ecuatoriana estoy muy contenta de estar en este evento y que hayan tenido la consideración de abrirme esta puerta", agradece la cantante que atribuye su participación a su "grupo de amistades".

La organizadora de la parte de entretenimiento de la fiesta, Daphna Ziman, conocida por sus eventos en Cannes y Mónaco, presidenta de Cinémoi y fundadora de la ONG Children Uniting Nations, decidió dar una oportunidad a la ecuatoriana después de que sus temas circularan por Hollywood.

Las donaciones que se consigan en el encuentro de gala se destinarán a una asociación para niños en acogida, precisa.

La cantante considera que cada quien tiene "un destino que lo vas forjando con las cosas que se te dan, oportunidades únicas", como la ocasión de poder amenizar este evento tras los premios más importantes del cine y ante destacadas figuras del séptimo arte.

Sus raíces latinas la llevan igualmente a no olvidarse de los suyos, que la acompañarán en su actuación: "El acto estará muy lindo y tendrá la participación de comunidad ecuatoriana".

Recientemente se vio con el compositor madrileño Alfonso Aguilar, autor de la música de la película de animación "Klaus", nominada a los Óscar y con la directora de "Harriet", Kasi Lemmons, largometraje que aborda la cuestión de la esclavitud y la mujer, que considera una de las favoritas en la próxima gala de los premios.

"Me toca mucho el tema del liderazgo, romper patrones, ser guerreras y luchadoras. El tema del machismo sigue siendo una batalla que vivimos en toda la humanidad", valora la ecuatoriana, que encabeza una fundación denominada "Mujer de fe".

Actualmente embarcada en la promoción de su último sencillo, "Como los demás", Aguirre hará un paréntesis para abrirse camino en Hollywood, y de paso, lanzar un aviso no solo a su audiencia sino también a los latinos.

"El mensaje que quiero transmitir es que los latinos estamos presentes, que los sueños son posibles, el trabajo constante y el talento siempre va a traer buenos frutos", concluye antes de saludar muy "especialmente a mucha gente de mi país".

La 92 edición de los Óscar se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.