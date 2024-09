Paulethe Cajas: “Ser ecuatoriana marca mi diferencia al vestir”

Cuando Paulethe Cajas ganó el Miss Ecuador International, su nombre comenzó a estar en la cima de su carrera en reinados.

Era 2023, y esta quiteña pasó a integrar la lista de ecuatorianas con el puesto más alto alcanzado en la historia de certamenes nacionales.

Sin embargo, este año demuestra que aún no ha terminado de competir, y representará al país en Japón, donde se espera que salga victoriosa, una vez más.

Previo al viaje que realizará en octubre para participar en el Miss International, Paulethe dialogó con SEMANA sobre cómo está trabajando en su imagen para el siguiente desafío.

María Fernanda Rumbea: “Dejemos de formar una generación que todo bota” Leer más

“Yo misma diseño mis vestidos”

Con 1,75 de estatura y gran desenvolvimiento escénico, Paulethe afianzó su gusto por la moda cuando emprendió junto con su mamá en la marca de ropa Amora. No iba a priori, la lanzó mientras estudiaba diseño de modas.

Hoy, en su faceta de Miss, abraza todo ese bagaje para la construcción de su estilo. De ahí que Paulethe sabe lo que le queda bien, no solo a sus clientes que son mujeres de todo el país y talentos de TV, sino a ella misma y elige a conciencia.

“Yo misma he hecho los vestidos que he lucido en diferentes certámenes”, dice entre esos el de Miss Intercontinental (2018) el cual le permitió representar al país en México, donde obtuvo la corona internacional.

Hoy, previo a su viaje a Japón se encuentra ultimando detalles de lo que lucirá en Miss International. “A la hora de vestir busco un toque diferenciador. A mí me encantan los detalles, y para el evento estoy incorporando capas, hombreras y mangas”, revela.

Su match: Elegancia y sensualidad

Consciente del nivel de competencia que tendrá en Japón, se ha ido a preparar a Colombia, país conocido por tener una industria fuerte en cuanto a reinados. “Me han hecho estudiar mucho este certamen, desde el tipo de vestuario que debo llevar hasta los colores. Por ejemplo, ya está definido que luciré prendas formales y llanas, sin tanto estampados y con escotes sutiles… Es elegancia, pero sin dejar la sensualidad”.

También ha tenido cambios de look. Ha pasado del castaño oscuro a iluminaciones rubias de la mano del estilista Miguel Cavallero. Y como la preparación es integral, también ha aprendido clases de japonés para marcar la diferencia”

En vestuario, esta vez no va sola. Llevará más diseños ecuatorianos además de los que ella confecciona.

“Valoro mucho el diseño local, está lleno de detalles" comenta y agrega "en Ecuador la mujer está a la vanguardia y eso hace que los diseñadores las resalten aún más”.

Entre los creativos que la apoyarán cita a José Luis Fernández, María del Mar Proaño y Darwin Vaca con trajes formales y de alta gala.

Lo que vista irá en sintonía con su esencia que no va con lo común. “Soy ecuatoriana y también latina, eso ya marca la diferencia”, concluye.

Sus favoritos

Truco de estilismo: Me encanta usar pantalón palazzo para estilizar más la silueta.

Perfume: Good girl de Carolina Herrera.

Marca extranjera favorita: Chanel porque no pierden su identidad sin importar la generación a la que vistan.

Influencer: Olivia Culpo, no solo es fashionista sino que también fue Miss Universo.

Rutina para arreglarse: Primero me maquillo y luego me visto. Y me encanta ver TikTok cuando me estoy maquillando por eso me demoro como dos horas porque me distraigo. En Makeup no soy de muchas cremas, sino polvos y acabados mate.

El mejor consejo de imagen que la han dado: Estudia mucho tu cuerpo y siéntete segura de lo que eres. Me puedo poner un saco encima pero si estoy segura de lo que soy, eso se verá divino y la gente querrá ponerse lo mismo.

¿Fashion victim? Siento que aún no me libro porque constantemente miro tendencias pero he aprendido a decir no cuando algo no me hace sentir cómoda.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!