Patrick Gibson, la estrella en ascenso que protagoniza 'La Puerta Secreta'

La nueva historia mágica del cine está por estrenarse. La puerta secreta llega a los cines de Ecuador este 31 de agosto. Intentará sumergir a los espectadores en un enigmático universo lleno de secretos y desafíos, los cuales deberán ser enfrentados por el confundido pasante Paul Carpenter.

La historia empieza cuando Paul (Patrick Gibson), un joven universitario se convierte accidentalmente en el nuevo pasante de la misteriosa firma londinense J.W. Wells & Co, una empresa que usa la magia y los dotes de adivinación de sus empleados para controlar el destino. Allí conoce a la brillante Sophie Pettingel (Sophie Wilde), una estudiante con un futuro prometedor. Sin embargo, pronto descubrirán que el director de la firma, Humphrey Wells, esconde un oscuro secreto.

Beyoncé le da su respaldo a Lizzo en concierto Leer más

Premier de 'The Portable Door' Cortesía

Su protagonista es Patrick Gibson, un actor londinense que ha comenzado a destacar en Hollywood. Fue galardonado con el premio Rising Star en los Irish Film & Television Academy de 2017 y desde ese momento no ha parado de salir en grandes producciones. Se dio a conocer a nivel mundial con el personaje de Steve en la serie de Netflix The OA. En su filmografía más reciente destacan Mentes poderosas, para Fox, In a relationship, junto a Emma Roberts, y Su mejor historia, junto a Gemma Arterton y Sam Claflin.

Detrás de la dirección de La puerta secreta, se encuentra Jeffrey Walker, quien ha demostrado su destreza en la creación de mundos cinematográficos cautivadores. Además, el equipo de producción cuidó cada detalle de los efectos especiales que se evidencian en cada fotograma de la película, en donde la magia cobra vida a través de las expresiones, movimientos y entornos que rodean a los personajes principales.