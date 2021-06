¿Qué pasó entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer?

Los rumores de una posible separación entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer, tras dos años de romance, se hicieron más fuertes desde la semana pasada cuando ambos actores asistieron a un evento privado de la marca Bulgari en Milán, y no se los vio juntos.

Friends: La amistad televisiva sigue vigente Leer más

Speitzer voló directamente desde México, tras culminar las grabaciones de la segunda temporada de Oscuro Deseo, para asistir a la gala de la firma de la que es embajador y Expósito ya llevaba un par de días más en la ciudad italiana.

Gian Marco: “Cada canción es un gajo de mandarina” Leer más

La pareja, que hizo público su vínculo amoroso a finales de 2019, no se habían visto desde hace un par de meses ya que luego de pasar la cuarentena juntos en Madrid, el mexicano tuvo que regresar a su país para cumplir con algunos proyectos laborales que habían quedado en pausa.

Los fanáticos estaban a la espera de este reencuentro y este no se dio como se lo imaginaron ya que cada uno estuvo por su lado. Aunque anteriormente, cuando eran novios y estaban invitados a los mismos eventos, no posaban juntos ante las cámaras, llegaban acompañados.

Reconoce los colores que más te favorecen en el vestuario Leer más

Durante estos días, los jóvenes habían permanecido en silencio y separados, así lo constaban sus historias de Instagram, pero no fue hasta ayer que la española explotó y compartió el siguiente mensaje en esta misma red social.

“Me parece lamentable la información absolutamente FALSA y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se lo puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él. Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Lxs que están o hemos estado cerca de él lo sabemos. Solo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo lo apreciaré y admiraré siempre independientemente de que sea mi pareja o no”, escribió.

Todo esto ha surgido por una nota que publicó la revista mexicana TV Notas en la que una supuesta amiga cercana de Ester, aseguró que el quiebre de la relación se había dado por problemas económicos, puntualmente porque “Alejandro no aportaba nada a un departamento que tenían en común y era un mantenido”.

Daniel Mestanza, exparticipante de Masterchef, le apuesta al arroz con pollo de carreta Leer más

El actor no dejó pasar el momento para responderle a la actriz y esto fue lo que publicó: “Lo que has escrito ha sido un abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defines; el cariño, admiración y respeto es mutuo. Infinitas gracias por estar".

Los dos siempre han sido de llevar su vida personal muy en privado, y lo más probable es que esto sea lo único que digan al respecto.