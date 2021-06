Daniel Mestanza, exparticipante de Masterchef, le apuesta al arroz con pollo de carreta

Tras su triunfo como ganador del programa anexo al reality Masterchef, Tiempo extra, Daniel Mestanza no perdió el tiempo e invirtió parte del premio (5 mil dólares), en la creación de una carreta donde vende arroz con pollo.

Roberto Ayala: "No sé lo que es volar con 'brownies', mis vuelos son comprobados" Leer más

La idea del exparticipante, de 28 años, quien es un conocido estilista en la ciudad de Guaranda, donde reside, es convertir su emprendimiento en una franquicia para todos quienes como él, "deseen ganar algo de dinero en estos tiempos tan difíciles", aseguró.

Su prueba de fuego fue el pasado domingo cuando a bordo del triciclo color negro con rojo, donde se destaca el nombre 'El arrocito con pollo de Daniel', recorrió algunos sectores para ofrecer el producto que viene en una tarrina de medio litro y que, según dice, tiene un aderezo especial que lo hace único, el cual es su sello personal.

Masterchef Ecuador: Un buffet nutrido de entretenimiento Leer más

"Vendí 150 platos a $1,25 cada uno, acompañado de una cola. El resto, como unas 50 porciones, las regalé para que probaran mi sazón y sé que tuve aceptación, porque me felicitaron", dice el estilista, quien se levanta muy temprano para preparar la comida, desde el local de una amiga, "con comodidad y normas de higiene", recalca.

La idea es que la receta se pueda estandarizar, sobre todo, para quienes estén interesados en iniciar este negocio. "El condimento especial que yo creé, y que es secreto, es a base de especias y será repartido a todos los que tengan la carreta en su poder. El arroz con pollo es un producto que no está tan explotado, no tiene ciencia, pero le dará plus a la comida callejera", asegura Mestanza, quien espera masificar su negocio y más adelante probar con otros platos como bollos de albacora y guatita.

Pidió no criticar su esfuerzo, ya que el deseo de muchos es salir adelante de manera honesta. "Es una fuente de ingresos, la situación está difícil. La cosa es apoyarnos", sostuvo el exparticipante de Masterchef Ecuador, quien, entre risas aseguró que el premio que le dieron lo ubica algo así como un 'Miss Simpatía'".