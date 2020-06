Paola Vera: "A Marián Sabaté le digo que ya pare con sus mentiras"

En el programa En contacto, la presentadora de televisión Maríán Sabaté, dejó entrever que su aún esposo, Kikín Mero, la engañaba hace dos años con la manabita Paola Vera.

Las reacciones de los involucrados no se hicieron esperar. "A Marián Sabaté ya le digo que pare con esto, ella ha dado a entender que yo he sido la amante de Kikín y nada más lejano a la verdad. En la fecha que ella señala yo estaba con el padre de mis hijos", indicó la ejecutiva.

Paola reconoce que con Kikín hay una amistad que empezó hace casi tres años cuando trabajaron juntos en el Omni Hospital.

"Muchas personas me escriben y no me gusta para nada esta situación. No tengo pareja en la actualidad, pero esto me afecta porque no dejan de preguntarme si he sido la amante. Son comentarios infundados y calumniosos, si ella quiere justificar lo que hizo que no manche mi nombre", dijo tajante la hoy gerente de una conocido centro médico de cirugías y bariátrica.

Por su parte, Kikín se mostró sorprendido por la actitud de la rubia animadora, pues ella sabe que él nunca le fue infiel. "Me llama la atención lo que hace, no aprende la lección ni con el karma. Paola forma parte de mi grupo de amigos y salimos en grupo. No sé lo que pretende", comentó.