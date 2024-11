Paola Farías sorprende al confesar su interés en Rafael Correa: ¿Qué dijo?

La actriz ecuatoriana Paola Farías protagonizó un momento lleno de revelaciones en una entrevista con Mariela Viteri, en la que compartió confesiones personales y desató risas en el estudio. Con su franqueza característica, Paola respondió a preguntas poco convencionales sobre su vida amorosa, sorprendiendo a la audiencia.

Durante la conversación, Viteri no dudó en preguntarle si era cierto que algunos hombres se habían sentido intimidados por su imponente físico a la hora de tener relaciones. Paola, sin rodeos, respondió: “Sí. La verdad, me pasó una vez. Alguien que supuestamente me anhelaba mucho, que yo era como su sueño… ellos se emocionan y es como ¡wuao! Esa fue la explicación que me dio esa persona. No le funcionó. Obviamente, después ya pudo”. Con humor, relató cómo intentó calmar al caballero en ese momento, logrando que, en una segunda ocasión, todo saliera bien.

La charla también llevó a Mariela Viteri a compartir una anécdota similar, recordando que su exesposo, el empresario Ricardo Mórtola, tuvo una experiencia parecida cuando iniciaron su relación. Viteri reveló que, tras años de perseguirla, Mórtola no pudo contener la emoción en su primera noche juntos, aunque luego la pareja continuó y formaron una familia con dos hijos.

¿Con qué político tendrías relaciones sexuales?

Sin embargo, la entrevista dio un giro inesperado cuando Viteri le lanzó a Farías una pregunta atrevida: “¿Con qué político tendrías relaciones sexuales?”. Paola, entre risas, sorprendió con su respuesta: “No, no puedo decirlo… con Correa. Rafael Correa, mi amor, pero es ficticio, después empiezan a odiarme. Físicamente es bellísimo”. La inesperada mención del expresidente ecuatoriano generó risas y sorpresa entre la audiencia, y rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde muchos comentaron la simpatía de Farías hacia Correa.

Hasta el momento, Rafael Correa no ha hecho ningún comentario al respecto. No obstante, el video de la entrevista sigue generando reacciones.

Su primer amor ahora es político

En la misma entrevista, también sorprendió al público al compartir detalles de su primer amor. Recordó con nostalgia a John Polanco, quien actualmente es asambleísta por la provincia de Esmeraldas y miembro del partido ADN.

Farías explicó que su relación con Polanco terminó abruptamente en su juventud debido a un episodio que siempre lamentará: le confesó que había besado a otro chico, lo cual provocó que él se alejara y se negara a retomar la relación. A pesar de este desenlace, la actriz aseguró que guarda buenos recuerdos de ese amor, describiéndolo como un "chico bien guapo" y especial en su vida.

