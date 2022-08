En 1994, el nombre de Paola Farías Álvarez irrumpió por primera vez en el mundo del espectáculo ecuatoriano. El gran público la conoció como candidata a Miss Ecuador por su provincia, Esmeraldas. Su larga y voluptuosa cabellera negra, sus curvas y su carisma desbordante la hicieron resaltar en este concurso que estaba acostumbrado a otro tipo de belleza. “Era exótica para la época”, suelta orgullosa.

En aquellos años su actividad principal era la de modelo, pero tenía el sueño de actuar desde pequeña, por eso participaba en cada una de las actividades de su colegio, siempre que sus posibilidades se lo permitían. Dos años antes, participó en Reina de Esmeraldas, certamen que, aclara, no ganó. “Todos piensa que lo hice, pero no fue así. Siempre tengo que mencionarlo, pero lo creen porque fui la favorita. Me dieron la banda de Señorita Amistad”, recuerda con agrado.

Paola Farías. Zaky Monroe

Paola está orgullosa de su origen, de un hogar de bajos recursos compuesto por cinco personas, y del que aprendió de sus padres a buscar la manera de conseguir sus sueños.

Hoy tiene 48 años, y de la chica de 18, quien salió de la Provincia Verde a Manta y luego Guayaquil, queda intacta su forma de ver la vida y ganársela. Antes de convertirse en la modelo televisiva más famosa del país, tuvo varios trabajos alineados al mundo del espectáculo, entre ellos, promotora artística en la desaparecida disquera Fediscos, modelo y profesora de aeróbicos en la academia de Cecilia Niemes y actriz ocasional en Ecuavisa. Su primer papel lo consiguió en un segmento de Complicidades (Ecuavisa) y quienes vieron su talento fueron Antonio Bellolio y Johnny Shapiro. Mientras va recordando los nombres de las personas que le dieron una oportunidad, le brillan los ojos. Les tiene mucha gratitud, incluyendo a sus hermanos que le tendieron la mano.

Paola Farías. Zaky Monroe

Paola es directa y no adorna sus respuestas. Por eso dice segura: “Yo no me hizo famosa como actriz. Yo me hice famosa como modelo, pero siempre demostré todo mi talento”. Se refiere al programa Guayaquil caliente (1996), en el que era parte de las parodias, o en la animación, si no estaba Gustavo Navarro, su conductor principal. “Guayaquil caliente fue una locura. ¿Te imaginas si hubieran existido las redes sociales en ese momento? Algunos dicen que era provocativo, pero es un jardín de infantes para lo que se ve ahora”, cuenta sorprendida, pero luego reflexiona y prefiere que no haya sido así. “Antes si tenías talento brillabas. Si no tenías talento, no. No era una cosa de seguidores”, dice a modo de crítica del peso de la fama en aplicaciones sociales sobre la capacidad artística. Por eso también lamenta que en la televisión local no haya más espacios para los actores. “No tenemos nada. Solo hay realitys para mostrar sus sentimientos, pero no tienen talento”, expresa. Emergencia, De la vida real, La niñera y Súper Papá son seriados en los que participó y pudo explorar el drama y la comedia, hoy añora seguir haciendo novelas, que son escasas en la pantalla chica.

A ella la palabra famosa no le quita ni le pone, incluso teniendo 1,5 millones de seguidores en Instagram. Paola los estima a todos y se siente bendecida de que en redes no tenga odio. “Me sigue gente buena y estoy muy agradecida por eso”, aun con todo el rumor de hace pocas semanas de haber sido asesinada. “A mí me llamó mi hija Ana Victoria a contarme que circulaba una foto que decía que me habían disparado. Eso me suavizó el impacto y sabíamos que era claramente falso, pero en Esmeraldas pasaba todo lo contrario. El más afectado fue mi hermano, que estaba en la finca y ahí no hay señal. Cuando ve su celular con muchos mensajes preguntándoles por mí, él se asombró mucho. Él, que es muy bromista y descomplicado, me llama y se sorprende que le conteste y se puso a llorar. Les afectó a todos”, explica. “Eso es lo feo de las redes sociales, la gente pierde su lado humano. Quizá siempre fuimos así y no había forma de mostrarlo”, lamenta.

Ahora que va rumbo a los cincuenta, se siente completamente plena. Está viendo a su hija formarse como profesional de la salud, y junto a ella espera cumplir un sueño que tuvo desde chica: recorrer el mundo. “Quiero conocer Europa, Asia. En noviembre iré a Egipto”, cuenta la actriz, quien la semana pasada estuvo en Los Ángeles por placer. También adelantó que en su fiesta de medio siglo se ve en un yate celebrando con sus amigos, varios de los cuales hizo en el medio.

Del amor también hablo con honestidad, pero no está en sus planes. “Claro que me quiero enamorar, pero tiene que ser una persona que realmente sume en mi vida, en todo aspecto. Emocional, espiritual, económico. Desde los 18 años me mantengo sola y he construido lo poquito que tengo sola, sin ayuda”. Y en eso no miente. En sus 27 años de carrera ha hecho de todo, desde ser la mujer más bella del país, cantar, algo que no ha olvidado y espera sacar temas pronto, y actuar en 15 producciones locales de televisión y varios obras de teatro. “A mí solo me falta hacer una película, eso es lo que quisiera cumplir”.

Paola Farías. Zaky Monroe

