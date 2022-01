La presentadora Gaby Díaz con ganas de llorar comentó en su aparición en el programa 'En contacto' (vía Zoom) que sus padres (Carlos y Ángela) dieron positivos con variante delta- COVID-19. “Me siento culpable”, dijo. Ella y su esposo, Carlos Luis Andrade, fueron los primeros contagiados en la familia, luego su hija Poly (13) y lo más probable es que también tenga el virus, el pequeño Joaquín (4), aunque no presenta síntomas.

Según el pediatra Vladimir Vélez, “los niños generalmente no los presentan, en ellos es algo silencioso”. Carlos Luis expresó: “Este año empezamos volviendo a aprender que primero es la salud y con salud los demás objetivos”.

El 27 de diciembre, Sofía Caiche celebró sus 41 años de vida. Durante esa semana, la actriz se contagió con COVID-19. No es la primera vez, ya lo tuvo antes. “Esto me pasó por decir: ‘Sorpréndeme 2022’, me sorprendió. Lo primero que sentí es dolor de garganta, estoy mocosa y con dolor en las articulaciones. No me estoy ahogando. Me hice los exámenes de inmediato.

Al año me vuelve a dar, antes me dio el 1 de enero del 2021, ahora desde el 3 de enero del 2022. Me mantengo aislada, los niños Renata y Savash están en otro lado para evitar contagios. Mi esposo (Tihomir Tihomirov) también se enfermó”, cuenta Sofía quien se colocó las dos dosis de la vacuna. Sus seguidores le desean pronta mejoría.

Del equipo de 'En contacto', no solo Gaby Díaz está ausente, también Dora West. Ella hasta el momento no se ha enfermado con la COVID-19, pero sí su esposo Danilo Vitanis. Tiene la variante ómicron.

“Las pruebas de mi mami (Zoraida) y yo, salieron negativas. Mi hijo Danilo no tiene ni un síntoma, gracias a Dios. Mi esposo está con dolor al cuerpo y cabeza. Está con medicamentos y aislamiento total. Nosotros, la familia, también por seguridad. Con fe de que pasará pronto. Muero por darle un beso a Danilo, tendrá que esperar”, dice la presentadora y cantante.