Los Óscars 2025: ¿Dónde ver la gala de premiación en vivo?

La edición 97 de los premios de la Academia se desarrollará el domingo 2 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

El encargado de conducir la gala será Conan O’Brien, quien es conocido por su particular sentido del humor. “Prometo que haré reír a la gente al menos tres veces... no más, no menos”, dice bromeando.

Otros presentadores

Como siempre se han convocado a destacadas celebridades y a antiguos ganadores para presentar a los vencedores de cada categoría.

Entre los nombres confirmados se encuentran Harrison Ford, Gal Gadot, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Oprah Winfrey, Emma Stone y Zoe Saldaña. Además Rachel Zegler, Joe Alwyn, Dave Bautista, Halle Berry, Penélope Cruz, Ben Stiller y Nick Offerman, este último como voz oficial en la velada.

La ceremonia televisada de los Óscar en Ecuador se podrá ver a partir de las 19:00 por RTS.

Se transmitirá en vivo a través de ABC y Hulu en Estados Unidos. En caso de América Latina, el canal autorizado (en televisión de pago) es TNT; mientras que en streaming, la opción es Max.

