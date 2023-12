Óscar Molina V, la 'mariconsísima' voz del coraje

Hay libros que germinan. Desde una semilla brotan, crecen, se expanden. Es el caso de Bouquet (Severo Editorial, 2023) del periodista y escritor Óscar Molina V. que, como pétalos agrupados, contiene capítulos en los que aparecen amapolas, gardenias, orquídeas, lilas, magnolias, violetas, rosas, camelias y buganvillas. Cada imagen, con sus símbolos, lleva una consigna y reúne sus crónicas, perfiles, columnas, reseñas, entrevistas, relatos, un poema y un microcuento.

Con la pregunta “¿qué puede ser más elocuente, poderoso y reivindicativo que la aceptación gozosa de uno mismo?”, en Amor& Resistencia, Óscar devela que la activista Marsha P. Johnson (1945-1992) fue la creadora del ‘orgullo’ LGBTIQ+ porque “era pobre, era negra, era transgénero”, características que, aunadas a su coraje y lucha junto con otra activista, Sylvia Rivera (1951-2002), hicieron que trascendiera lo que sucedió en las afueras del bar Stonewall Inn en 1969.

Ahí en Nueva York, en compañía de su madre, el autor se entera de una muestra fotográfica por el 50 aniversario de la revuelta que fijó en el calendario el 28 de junio como fecha de una de las reivindicaciones sociales más importantes del siglo XX. El relato de esa visita marca una excepcionalidad en el género de la no ficción como suele presentarse en el país: Óscar usa la primera persona. Así demarca su compromiso y torna documental e histórica su experiencia.

Su ‘huida’ a Barcelona, en 2012, también está narrada en algunos pasajes. Pero sus ‘próceres’ son otras, escribirá el autor refiriéndose a “las emancipadoras Coccinelle”. En Amapolas está incluido el prólogo que tituló Purita Valentina, ese otro relámpago, para el libro Los fantasmas se cabrearon: Crónicas de la despenalización de la homosexualidad (Severo, 2021), en el cual perfila a la activista que lo escribió, Purita Valentina Pelayo.

Los pendientes de las gestas relatadas los revisa Óscar a través de las voces de otras víctimas y especialistas, como los de Su odio, reportaje sobre la falta de sentencias y protocolos alrededor de los delitos de odio en Ecuador. Y en Amada cuenta la historia de la niña transgénero que ha tenido que bregar junto a su familia contra las exclusiones que persisten en la educación primaria y en el Registro Civil. Exclusiones que no ha resuelto la Corte Constitucional y por las que “Amada y su familia migraron a Canadá en abril de 2021”.

UNA LECTURA CINEMATOGRÁFICA

Óscar presentó su libro en Quito, Guayaquil y Cuenca. cortesía

Las Lilas de Bouquet de Óscar Molina V. son más que reseñas sobre películas que abordan el género y las disidencias sexuales. En dos de estas explora el género epistolar. Amor rutilante es una declaración de complicidad dirigida a Segundo, uno de los protagonistas de la película Retablo (del director peruano Álvaro Delgado-Aparicio, 2019): “Los machos, como te irás dando cuenta, alardean en voz alta, se relamen con la mano en la entrepierna y resecan botellas de licor para seguir fantaseando. Nada en ellos es honesto, salvo la fragilidad de su hombría. Y tan frágil es que necesitan sangrar, dolerse, escupirse y esconderse detrás de la violencia para evadir la ternura, los afectos, la (com)pasión”.

A tu finura la escribió para Vicky, pescador de día y dueña de un bar de noche, protagonista del documental La playa de los enchaquirados (del director Iván Mora Manzano, 2021): “Qué coquetería la tuya de llevar, de entrada, unas botas verde menta -entre tanto caucho oscuro- en combinación natural con los tallos cabizbajos de tu malherida blusa floreada. Qué dotado el caracol de tu escucha para interpretar el ronquido ignoto del mar -de la mar-, como quien se concentra en la latencia fértil de un cuerpo gestante profuso (...)”.

Los directores de ambos filmes se conmovieron al leer estas cartas, “que no son cartas”, contó el autor en una de las presentaciones de su libro, que se ha comentado en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Iván Mora Manzano leyó a su protagonista real el texto de Óscar. Él recuerda así sus motivaciones luego de ver en la pantalla a Vicky: “Me dieron ganas de piropearle. Me parece que lo que está haciendo es admirable. En un contexto costero, cerrado, se pone perlas, se maquilla y muestra de una manera que, a veces, incluso los gais tememos hacer (...) Mirar la pantalla y decir: ‘Ahora voy a alcanzar la objetividad en tres mil palabras’ es algo que no iba a pasar”, sonrió.

El humor sutil que el autor suele soltar en sus comentarios también integra su escritura. Quería ser locutor radial y la música que hubiera pinchado en la radio se cuela en sus relatos. Destiny’s Child, Arcade Fire, Christina Aguilera, Alanis Morissete, Jacqueline Dupree.

“Si ya no me oculto como una persona queer, por qué voy a querer ocultar a las personas que me inspiraron, a mis referentes”, dirá Óscar Molina V. a la audiencia de un bar en La Floresta. “Uno escribe a través de otras voces y lo hace porque el lenguaje nos pertenece a todos. Hay que honrar eso”.

