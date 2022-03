Desde que la Academia decidió aumentar la nómina de los postulantes a Mejor película, cinco de las participantes llegan sin el ‘aplauso’ a sus directores.

Lamentablemente, el gesto crea una verdad: esos largometrajes no ganan la estatuilla. Salvo pocas excepciones que se cuentan con los dedos de la mano y… estos sobran.

EL CALLEJÓN DE LAS ALMAS PERDIDAS (NIGHTMARE ALLEY)

Stan Carlisle (Bradley Cooper) llega a un “carnival” en busca de trabajo y encuentra en este mundo de seres viles el lugar en que anhela vivir. Carente de escrúpulos, logra convertirse en figura importante del show, gracias al apoyo de Zeena (Toni Collette) y el amor que se vislumbra a través de Molly (Rooney Mara). No obstante, una curiosidad enfermiza lo mantiene alerta: es el ‘Geek’, un alcohólico que presenta un espectáculo macabro… con su boca cercena el cuello de reptiles y gallos para beber su sangre. Ascenderá en su carrera hasta llegar al engaño y la malhadada ayuda de una doctora en psicología (Cate Blanchett).

He aquí un thriller psicológico que dirige y escribe Guillermo del Toro y hace de este neo film noir un festín visual, aunque al final resulte una cinta a la que le falta consistencia, más aún si se la compara con la versión de 1947 y en la que Tyrone Power obtuviese las mejores críticas de su carrera. Power concibió su personaje como un ser lleno de cinismo, Cooper lo llena de tristeza, que no es lo que novela indica.

Lo que la lleva al Óscar es el uso perfecto del lenguaje cinematográfico, de la forma como ilumina a los personajes para destacarlos sobre los otros, es decir: plano contra plano. Sin embargo, pese a sus méritos… No la veo ganadora.

4 nominaciones: Mejor película, cinematografía, vestuario y diseño de producción.

Notas al margen. En YouTube puede ver la versión de 1947. En los Estados Unidos se exhibe una versión en blanco y negro del filme que ahora postula al Premio de la Academia.

EL REY RICHARD, UNA FAMILIA GANADORA (KING RICHARD)

Este largometraje absorbente no se refiere a momentos de unas vidas, sino que es un resumen de todos los factores que lo convierten en drama convincente y actuaciones de primer nivel, así como un desenlace agradable. Es una película inspiradora, dinámica, y una denuncia sobre lo que es la comercialización del deporte. Pero tampoco la veo llevándose el galardón.

6 nominaciones: película, actor principal, actriz secundaria, montaje, canción (Be alive! , escrita por Beyoncé) y guion original.

NO MIRES ARRIBA (DON’T LOOK UP)

Esta es una de las mejores sátiras políticas sobre la sociedad estadounidense, gracias al guion escuchamos un diálogo punzante, ingenioso y nada repetitivo. Es a la vez una ridiculización de los ‘talk shows’, cuya mezcla de ciencia con vacuidad es irritante.

El uso de los memes, la promoción de los celulares, la codicia humana (que no tiene fronteras), la indiferencia de una sociedad embebida en sus lujos y ambiciones quedan expuestos en forma tan veraz que no hay forma de pasarlos por alto.

Sin embargo, no resultará la ganadora, sufre -al igual que las cintas que aquí analizamos- de que su director no está en la nómina de oro.

4 nominaciones: película, guion original, montaje y música.

DUNA (DUNE)

Duna es visualmente extraordinaria debido a la intensidad de sus imágenes. También es absorbente e inquietante por su vívida presentación del futuro y además… apocalíptica, pues en ella se habla de un Mesías, de una batalla religiosa. La aparición del gigantesco gusano evoca lo que dice la Biblia según San Juan, versículo 11: “Y vi otra bestia que subía de (abajo) la tierra (…)”.

Épica en su concepción y su magistral acción paralela (forma de montaje que presenta de manera alterna lo que está sucediendo en dos o tres escenas diferentes dentro de la misma actividad), especialmente en las batallas y el bloqueo mental que viven ciertos personajes de la trama. Filosófica por aquello de “solo quienes conquisten su propio miedo podrán sobrevivir”. Pero también es un análisis de la maldad humana y de las traiciones políticas que llevan hacia las ambiciones que generan el poder.

La música es accidental y son los silencios, cuando solo se escucha el sonido ambiental, los que hacen que el filme crezca.

El vestuario, aunque a momentos semeje el medioevo, afianza las imágenes de un mundo que no veremos y gracias a este género cinematográfico nos permite avizorarlo.

Las novelas en que se basa el filme siempre han sido obras difíciles de adaptar y los lectores de la obra literaria quedan insatisfechos. La gran masa extrañó las grandes batallas y no tuvo tiempo de analizar el profundo sentido filosófico de la obra: la paz y la cordura, bases de una sociedad madura. Tampoco vio la extraordinaria dirección artística, la fotografía y los sorprendentes efectos especiales.

Pese a todo, y en mi opinión, podría no ser la ganadora. Además, tiene un problema: su director no ha sido nominado y como lo he escrito en varias ocasiones, si el director no está en el palmaré y por ello… el largometraje pierde puntos.

10 nominaciones: película, cinematografía, vestuario, montaje, maquillaje y peluquería, banda sonora original, diseño de producción, sonido, efectos visuales y guion adaptado.

CODA: LOS SONIDOS DEL SILENCIO (CODA)

Lo sorprendente de CODA (Hijos oyentes de padres sordos, en su traducción al español) es la manera, conmovedora por cierto, con que la directora (Sian Heder) cuenta la historia de Ruby, sin recurrir a un sentimentalismo barato. Al contrario, es un argumento bien narrado, con sus momentos de buen humor y las tristezas de una familia de sordos cuya hija es el puente de comunicación para su negocio de pescados.

Cabe mencionar el hecho que Marlee Matlin (Óscar 1986 por Te amaré en silencio) y Troy Kotsur son en la vida real sordomudos. Pese a la excelencia de su contenido e impecable dirección podría no ser la triunfadora, aunque a comienzos de marzo barrió con varios premios en forma inesperada.

3 nominaciones: película, actor de reparto y guion adaptado.