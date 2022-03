El Óscar está ‘ad portas’ de su edición número 94 (marzo 27) y una relativa incertidumbre ronda su hábitat. Se debe a la forma sui generis con que se han estrenado los filmes que, debido al COVID, se exhibieron por breves días en determinadas ciudades y salas cinematográficas para luego formar parte de las cadenas streaming. Ellas se encargaron de mostrarlas a un público insatisfecho por considerarlos desordenados.

Además, la Academia impuso nuevo calendario: las cintas deberían ser estrenadas entre el 1 de marzo y diciembre 31 del 2021. Esto favoreció a los filmes independientes (indies) y con ellos lograron una muestra de cine que bordea con lo extraordinario, demostrando una vez más que los personajes basados en tiras cómicas o de cuentos gráficos no han tenido cabida en las nominaciones.

Como si fuese poco, a principios de este mes, la Academia anunció que cambiaría la forma de presentación de ocho premios en la próxima transmisión de los Oscar. Eso ha levantado una serie de críticas que revelan fricciones dentro de la organización mientras luchan por salvar la noche más importante de Hollywood, de evitar la amenaza existencial de la pérdida o disminución en los índices de audiencia televisiva. Estaré en la sala de prensa y podré ver si el espectáculo mejoró o continuó siendo igual.

También está la sombra del Too White y el supuesto favoritismo que tendrían los intérpretes afroamericanos. Incorrecta o correcta impresión… esperemos. Ahora conozcan a los intérpretes masculinos.

BENEDICT CUMBERBATCH (PHIL BURBANK EN 'EL PODER DEL PERRO')

El actor impone la presencia de un ser humano en toda su vileza. El personaje lleva la tensión dramática del filme, pues en todo momento demuestra que olvidó la piedad, pero… el secreto de sus viejas revistas, propiedad del héroe de su juventud, lo llevan por otro sendero en lo que a orientación sexual respecta.

Cumberbatch jamás falla en su caracterización, tanto en los momentos de maldad como al empezar a forjar la soga que lo llevará a la muerte. Por su perfección histriónica, debería ser el ganador del Óscar.

JAVIER BARDEM (RICKY RICARDO en 'SER LOS RICARDO')

Sorpresiva nominación, pues Bardem intenta pero no logra convertirse en el cubano de personalidad extrovertida y parrandera que fue Desi Arnaz. Lo hace demasiado serio.

Pero captura la esencia del músico en las secuencias en que lucha por la aceptación de su mujer encinta y que el show grabe ese estado natural. Igualmente, cuando enfrenta al público que concurre a la grabación del show en los momentos en que Arnáz informa del error: “Lucy no es ni ha sido comunista”.

Así y todo, no se llevará la estatua. No importaría, ya tiene un galardón secundario por 'Sin lugar para los débiles' (2007), también llamada 'No es país para viejos'.

Aunque se dice que el español no logra ser lo suficientemente cubano para interpretar a Desi Arnaz, la Academia decidió aplaudir su interpretación con esta nominación. Youtube.

ANDREW GARFIELD (JONATHAN LARSON EN 'TICK, TICK… BOOM!')

Garfield sabe reflejar la angustia, la incertidumbre de un compositor que ignora a ciencia cierta su destino. Que está próximo a cumplir 30 años y en la vida ha conseguido un triunfo, de lo que se supone debemos hacer con el tiempo que dura nuestra existencia.

Meritoria labor de Garfield que bien podría ser la sorpresa del año. De lograr el Óscar, lo tendría merecido, pero tendría que vencer a Cumberbatch.

DENZEL WASHINGTON (MACBETH EN 'LA TRAGEDIA DE MACBETH')

Luego de ser convencido por tres brujas, un lord escocés ambiciona convertirse en rey de Escocia aunque el asesinato sea su clave.

En el rol estelar, Washington da nueva vida al personaje escrito por William Shakespeare hasta convertirlo en imagen “de la codicia, el ansia de poder y la voluntad de hacer cualquier cosa para obtenerlo”, según dice el crítico estadounidense Bill Goodykoontz.

Ello figura en la mente de muchas personas en este momento y el actor ofrece un vistazo a esa peligrosa combinación, la que hoy resuena más fuerte que nunca.

Es un fuerte contendor, pero… no lo veo con nuevo Óscar en sus manos. Cabe informar que Denzel tiene dos premios de la Academia: por 'Tiempos de gloria' (secundario, 1986) y 'Día de entrenamiento' (2001).

Este sería el tercer premio de la Academia para este actor que, en todas sus interpretaciones, demuestra un monumental talento. Youtube.

WILL SMITH (RICHARD WILLIAMS EN 'EL REY RICARDO, UNA FAMILIA GANADORA')

La película muestra a Williams, padre imperturbable que contribuye a la crianza de dos de las atletas más extraordinariamente dotadas de todos los tiempos y que cambiaron el deporte del tenis para siempre: Venus y Serena Williams, quienes son impulsadas por una visión clara de sus fuerzas y utilizando métodos poco usuales.

Smith, como el padre, da una soberbia actuación. A veces irritable, escandaloso pero siempre imponente; atributos que unidos al egocentrismo y dinamia coinciden con la personalidad de Will Smith, por ello el rol es suyo y el sustento del filme. Bien podría ser el ganador y, con el Óscar olvidar que lo perdió por 'Alí' (2001) y 'En busca de la felicidad' (2006). Su más serio contendor es Cumberbatch.