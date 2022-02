El actor español Javier Bardem, protagonista del filme "Being The Ricardos", en una fotografía de archivo.

El español Javier Bardem (“Being the Ricardos”) está entre los nominados al Óscar a mejor actor, junto a Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”), Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”), Will Smith (“King Richard”) y Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”); premio que se concederá el próximo 27 de marzo en Los Ángeles.

Penélope Cruz y Javier Bardem, cada vez más cerca de la nominación al Óscar Leer más

Aaron Sorkin, el conocido director y guionista, ofrece Being the Ricardos, su última producción, a través de la plataforma Amazon Studios. Una película que, por su puesta en escena y por los actores protagonistas, bien hubiera merecido estrenarse en pantalla grande.

Sorkin, que parece haber cogido ritmo en su faceta de director, se rodea de actores consagrados como Nicole Kidman, Javier Bardem o J.K. Simmons para presentarnos la historia de Lucille Ball, Lucy, la actriz que dominó el show televisivo americano durante años y que, a pesar de ser acusada de comunista durante la famosa “caza de brujas” mccarthista, mantuvo intacta su popularidad.

Mejor actriz

Penélope Cruz optará a mejor actriz por su interpretación en Madres Paralelas, donde se medirá con Jessica Chastain, Olivia Colman, Kristen Stewart y Nicole Kidman.

Madres paralelas opta también al premio a la mejor banda sonora, obra del conocido compositor Alberto Iglesias.

Por otra parte, el corto The Windshield Wiper, dirigido por el español Alberto Mielgo, logró una nominación al Óscar al mejor cortometraje. El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que era el filme elegido para competir por España a la mejor película extranjera, se ha quedado fuera de las seleccionadas.