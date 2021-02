OnlyFans ¿solo contenido sexual?

Es muy popular en la industria del entretenimiento para adultos y el año pasado experimentó un incremento inusitado de suscriptores en pleno pico de la pandemia por el coronavirus. El confinamiento obligó a muchos a fijar sus miradas al sexo virtual y para esto, la mayoría de páginas de pornografía utilizaron diversas estrategias para captar adeptos. ¿Pero es OnlyFans, una página para quienes gustan de pagar por ver cuerpos desnudos y actos sexuales de todo tipo? No necesariamente, también se da cabida a otros contenidos alusivos a la salud, el ejercicio físico, la pintura y la música. OnlyFans genera una rentabilidad para sus creadores gracias a las suscripciones de sus seguidores.

Usted decide si pagar por un día o hacerlo mensualmente para tener acceso al material de su preferencia. El instagrammer Cristopher Stewart y el modelo Erick Caicedo hablan para EXPRESIONES acerca de esta compañía de origen inglés que paga al creador del contenido el 80 % de la tarifa cobrada, mientras que la empresa se queda con el porcentaje restante.

Cristopher Stewart dice haber aumentado sus ingresos económicos con esta página. Miguel Canales León

A FAVOR

"Si un creativo abre una cuenta lo hace con el fin de crecer, monetizar y llegar a empresas. Hay quienes son rentables por las habilidades en sus manos, su intelecto o su ingenio en la cocina o el diseño. Mi herramienta es mi cuerpo, cada uno le da el uso que crea conveniente a esta plataforma. OnlyFans me ha dado excelentes ingresos, pues en un mes gano lo que muchos se tardan tres años con un trabajo tradicional percibiendo el sueldo básico. El dinero que se obtenga está en cada uno si lo derrocha, lo invierte o lo destina a estudios o mejorar su nivel de vida. No precisamente quien tiene OnlyFans revela su identidad. Hay personas que aparecen con una máscara o con un antifaz. Tú eliges como presentarte. Yo muestro mi cara porque mi cuenta la asocié con mis otras redes sociales y no tengo prejuicios".

Por su carrera de modelo, Erick Caicedo no ve conveniente crear una cuenta en Onlyfans. Cortesía

EN CONTRA

"Respeto a cada ser humano que se atreve a usar las plataformas 2.0 para generar dinero, igual es un trabajo. Pero por mis principios y valores no arriesgaría mi carrera que apenas está comenzando. Quizá a veces la falta de conocimiento nos lleva a decir un rotundo no. O por miedo a la sociedad en la cual vivimos que en ocasiones somos juzgados. Otras de las razones es que el material publicado puede ser filtrado por terceras personas y es ahí cuando empiezan los problemas. También podrías ser víctima de acoso por parte de algunos suscriptores o vivir episodios de obsesión, eres gancho para atraer depredadores sexuales. Es muy riesgoso. Entiendo que OnlyFans no solo genera contenido sexual, pero en los últimos tiempos por pandemia se volvió más sexual que otra cosa. Aunque quizá en un futuro me una a esta plataforma a ver los resultados (risas), pero no es el momento ni mi deseo ahora".