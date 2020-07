One Direction: sus fanáticos rompen el Internet

En el año 2010 se dieron a conocer Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Zayn Malik (quien luego renunciaría) en el programa de talentos X- Factor. Reino Unido se enamoró de One Direction, cinco chicos que tenían intenciones de ser solistas y que meses después en 2011, conquistarán todos los rankings radiales de pop en el mundo con su primer sencillo 'What makes you beautiful'.

Luego de cinco álbumes de estudio y cuatro giras mundiales, el estrellato alcanzó a uno de los fenómenos musicales más importantes de los últimos años. Sus fans se convirtieron en las más apasionadas, y las que hicieron posible que cada uno de los chicos continuará en la cima tras la despedida de la agrupación en 2015.

Con la promesa de volver - asunto que podría tener desenlace positivo esta tarde - los One Direction y su equipo original han creado este de 23 de julio lanzamientos y actividades especiales para recordar el impacto que tuvo su presencia en la mundo de la música. Sus fanáticos siguen colaborando para que su nombre sea uno de los temas que colapsen Internet.

Por eso en Twitter y en la página especial para este aniversario (https://www.10yearsof1d.com) aparece la etiqueta #DIRECTIONERSBREAKTHEINTERNET (Directioners rompen el Internet) por la cantidad de mensajes y personas en línea en simultáneo en la página web especial del evento. Se desconoce el contenido especial que guarda, pero todo sucedió tras la publicación de un vídeo conmemorativo colgado en su canal de YouTube. En menos de dos horas consiguió más de un millón de likes.

En Ecuador la celebración también se ha hecho presente. EXPRESIONES conversó con dos fanáticas sobre el impacto que tuvo One Direction en sus vidas y consiguió algunas anécdotas de su vida como 'directioners'.

Blanca Borrero Cortesía

Blanca Borrero, enamorada de Liam Payne por accidente

La guayaquileña de 20 años se muestra emocionada de contar su experiencia como directioner. Aunque nunca los pudo ver en vivo guarda de ellos el cariño por la música, y algo aún mejor, haber aprendido un idioma. "Aprendí inglés por ellos. Lo hacía para saber sus noticias". Blanca tiene una anécdota muy particular y divertida de como llegó a saber de la banda. "Me emociona contar esto. Era el 2012 y ellos ya eran muy conocidos. Una vez, un chico le envió un solicitud de amistad a mi hermana mayor en Facebook. Y ellos comenzaron a escribirse. Era un chico lindo pero sus fotos no parecían muy naturales y parecía de otro país. Y resultó ser que este chico ficticio era Liam Payne. Hasta que un día una amiga cercana nos contó que había ido al concierto de una banda que cantaba increíble y nos mostró los vídeos. Mi hermana se dio cuenta que este chico era el mismo que le escribía y que obviamente no tenía su mismo nombre. Buscamos en Google y nos obsesionamos con ellos. Creamos páginas de apoyo hasta que se separaron", cuenta entre risas. Para Blanca este día será de poner su música todo el día y recordar el cariño que le tenía a su favorito, Niall Horan.

Johanna Batallas Cortesía

Johanna Batallas, la 'presi' del club

En Quito, a Johanna de 24 años, le bastó una noche del 2011 enamorarse de One Direction. "Mis amigas me dijeron que los vea y así terminé X- Factor hasta las 4 de la mañana". A ella le gusta llevas las cosas al siguiente nivel, por eso se animó a crear el club de fans oficial 1DPops Ecuador, que cuenta aún con el respaldo de Sony Music, la disquera del cuarteto. "Su música y la personalidad de los chicos es lo que más me gusta de todo. Mi favorito era Zayn, el talento de los 4 fue suficiente para llevar la banda pero luego de su partida sí nos hace falta", explicó. Con más de 60 integrantes en la ciudad de Quito, el club se mantiene de manera virtual, y no dejan de postear en las redes de las novedades de los exintegrantes en este club. "Yo pienso que los cinco era 1D, y tenían un carisma excepcional".