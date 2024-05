Omar Geles: La increíble historia de ‘Los caminos de la vida’

'Los caminos de la vida' es una canción que habla de las dificultades que tuvo que pasar Omar Geles en compañía de su madre Hilda Suárez Castilla y sus hermanos Roberto Geles y Hilda Suárez. Lo dijo en una entrevista con Vicsari.

“Esa canción la compuse en el año 1992 al recordar las dificultades de la niñez donde ella era nuestra heroína. Esa mujer valiente, trabajadora y capaz que luchó para sacarnos adelante. Nunca pensé que la canción se metiera en el corazón de todos, pero sigue sonando y eso me llena el corazón de alegría y más sabiendo que es para mi vieja Hilda”, contó.

El compositor, cantante y acordeonista, que integró con Miguel Morales la agrupación de música vallenata Los diablitos, falleció este martes a los 57 años de edad en la Clínica Erasmo de Valledupar, ciudad considerada la capital mundial de esta música, tras sufrir un problema cardíaco mientras hacía deporte.

Fotografía de archivo del cantautor colombiano Omar Geles durante su actuación en el concierto "100% Colombiano", el 15 de julio de 2006, en el Madison Square Garden de Nueva York (EE.UU.). Efe

Letra y significado de 'Los caminos de la vida'

La letra de 'Los Caminos de la Vida' es profunda y conmovedora. Habla sobre las expectativas y las desilusiones que la vida trae consigo, especialmente cuando uno se da cuenta de que las cosas no siempre salen como se planearon. La canción refleja una perspectiva realista y melancólica de la vida, resaltando la importancia de la perseverancia y la fortaleza frente a los desafíos.

Un estribillo particularmente emotivo y resonante:

"Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida."

Estas líneas capturan el sentimiento universal de enfrentarse a las dificultades inesperadas y la lucha constante para encontrar el camino correcto.

Impacto y popularidad:

'Los Caminos de la Vida' se convirtió rápidamente en un éxito en el mundo del vallenato y más allá. La canción resonó con muchas personas debido a su mensaje sincero y relatable. La interpretación de Los Diablitos, con la voz distintiva y la emotividad de Geles, contribuyó a su popularidad duradera.

La canción no solo se convirtió en un clásico del vallenato, sino que también trascendió fronteras y géneros, siendo versionada por varios artistas en diferentes estilos musicales. Su mensaje atemporal y su melodía pegajosa la han mantenido relevante a lo largo de los años.

otografía cedida por Wilder Forero del compositor, cantante y acordeonista colombiano Omar Geles (c) durante el concierto de Silvestre Dangond (d) el 18 de mayo de 2024 en Bogotá (Colombia). Efe

Legado de Omar Geles:

Omar Geles ha dejado una marca indeleble en la música vallenata y en la música latina en general. Como compositor, sus letras han tocado los corazones de millones de personas. Deja un enorme legado musical como compositor de canciones entre las que figuran además 'Tarde lo conocí', convertida en éxito en los años 90 por Patricia Teherán y el conjunto Las Diosas del Vallenato, y otras como 'No intentes', 'Una hoja en blanco' y 'Sueños de olvido'.

La última presentación de Geles en un escenario tuvo lugar el pasado sábado en el estadio El Campín de Bogotá donde participó con otros artistas en el multitudinario concierto del también artista vallenato Silvestre Dangond.

Esa noche subió a la tarima para el homenaje 'A blanco y negro', en el que junto a otros artistas vallenatos como Elder Dayán, Karen Lizarazo, Gusi, Penchy Castro, Rafa Pérez, Diego Daza y Churo Díaz, cantó junto a Silvestre.

"Tú no necesitas presentación, todos saben el amor inmenso que siento por ti y por tus canciones. Media carrera mía está en tus manos, negro. Te adoro, mi negro, te quiero", le dijo esa noche Silvestre a Geles al agradecerle por haberle inspirado con sus composiciones y su música.

