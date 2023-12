El equipo de 'Noticias de la mañana', de RTS, tiene al aire su video navideño y de Fin de Año, en el cual aparecen los presentadores del matinal. Este fue grabado en la casa del doctor Jusueth Morán, y el tema lo interpreta Mau Sánchez. Ya se sienten las fiestas. Recientemente Gabriela Pazmiño volvió de Europa.

Pilar Navarrete. Cortesía

“Combate es mi programa”

La productora Pilar Navarrete estará a cargo de la nueva versión de Combate, de RTS. Hará dupla con Jennifer Nájera, quien es la directora del reality que tiene previsto estrenarse en el primer trimestre del 2024. Para ella no es nuevo este espacio porque lo produjo en anteriores ocasiones. Trabajó en cinco temporadas. No por ello dejará sus emprendimientos, como el de ropa.

“'Combate' es mi programa, si regreso a la TV es por' Combate'. Si no lo habría hecho bien, no me habrían llamado. Yo sé cómo se maneja todo”, dice. Los presentadores están por definirse, pero la que suena es Emiliana Valdez.

Algunos la critican

La boda de María Soledad Reyes con Steve Ishmael en Estados Unidos generó comentarios. No faltaron los que le dijeron que se casó por interés. Ahora se encuentran en Chicago y es probable que la pareja se mude a Reino Unido. La experiodista deportiva atravesó varios problemas, un divorcio, enfermedad, entre otros. Muchos le dieron la espalda, no se vale que ahora opinen sobre su vida.

