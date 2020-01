Norka Cevallos, un embarazo deja huellas

Norka Cevallos se apoderó de su maternidad. La intérprete de ‘Love Days’, se alejó del escenario y de su mundo laboral para hablar en su esencia humana, más tangible. Una de esas facetas “normales” en las artistas es definitivamente la maternidad.

Norka, tras de dar a luz, ganó unos 'kilitos' de más, tiene una cicatriz, sus senos no son los mismos. Los cambios hormonales y el aumento de peso inciden en la firmeza de sus pechos. Y es que, la cantante ecuatoriana, es pro lactancia exclusiva. Dice que respaldaría una ley que permita a las nuevas madres a estar cerca de sus pequeños al menos por seis meses para poder hacerlo a libre demanda.

Lo real, es que de alguna u otra manera la gestación dejará huellas. Se trata de una experiencia importante, en la que se producen muchos cambios. Estar embarazada es tener cambios de humor, ansiedad, antojos, nauseas, pero también implica cuidados.

Terminadas las 40 semanas de espera pierdes las vacaciones. No habrá un solo día en el que no pienses en tu bebé. Es ahí donde los cambios no importan, porque estás inspirada en esta nueva faceta. En el caso de Norka, prefiere estar 24/7 con Luisito -su hijo de casi dos años, producto de su relación con el también músico, Luis Escobar- a cambio de ir al gimnasio. Para volver a su peso optó por cambiar su alimentación.

En resumen, todo cambia. Por dentro y fuera de la mujer durante y después de la gestación. Estas huellas no solo pueden ser físicas. También pueden ser mentales y emocionales.

Por su parte, el ginecólogo Jaime Peñafiel, médico de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, resalta que la acción de llevar un bebé en el vientre requiere de mucho apoyo. “Por lo general cuando una mujer embarazada me llama para separar alguna cita, le pido que acuda con su esposo, porque él será una pieza clave para llevar un buen embarazo. En esta etapa se deben evitar las tristezas, depresiones y otras enfermedades mentales para que no afecte al desarrollo del bebé”.