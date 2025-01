Nirvana se reúne en el concierto benéfico por los incendios en Los Ángeles

El Kia Forum en Los Ángeles fue el epicentro de la nostalgia cuando Nirvana sorprendió al público con un set especial en el concierto benéfico Fire Aid. Sin previo aviso, Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear ofrecieron cuatro himnos del grunge, acompañados de una selección de voces que aportaron una nueva energía a los clásicos de Kurt Cobain.

Quienes cantaron en lugar del legendario artista fueron St. Vincent en Breed, Kim Gordon en School y Joan Jett en Territorial pissings.

La gran sorpresa llegó cuando Violet Grohl, hija del baterista, interpretó All apologies.

Violet Grohl ha ido forjando su propio camino en la música, influenciada por la trayectoria de su padre, Dave Grohl, pero con una identidad artística en desarrollo. Con tan solo 17 años, ella ha trabajado en proyectos independientes y colaborado con su padre en varias presentaciones. Su interpretación en el Fire Aid fue un tributo al legado de Nirvana y una muestra de cómo ha absorbido la esencia musical de su padre, quien ha sido su mentor y principal inspiración.

Violet Grohl la hija de Dave Grohl cantando All Apologies de Nirvana y su papá tocando la batería en el concierto de #FireAid es cine 🚬 pic.twitter.com/qEp8FmIa6u — Danydrugs (@DanydrugSS) January 31, 2025

Los otros artistas invitados

Pero Nirvana no fue el gran nombre de la noche. Green Day arrancó el show con Last night on earth junto a Billie Eilish, mientras Red Hot Chili Peppers, No Doubt y Katy Perry mantuvieron el espíritu californiano en alto. La velada también contó con apariciones de Olivia Rodrigo, Dr. Dre, Stevie Nicks y Lady Gaga, que estrenó una canción inédita compuesta junto a su prometido Michael Polansky. Todo esto mientras en pantalla se proyectaban testimonios de víctimas y bomberos.

Además de lo ganado con la venta de boletos, el evento recaudó dos millones de dólares por la donación de la banda U2 y Steve Ballmer, propietario de Los Ángeles Clippers (cada donación por el valor de un millón de dólares). Además, Disney anunció una aportación de 15 millones de dólares destinada a la reconstrucción y asistencia a los afectados.

