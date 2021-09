Nicole Nebot y Gabriela Cornejo: “Apoyarnos entre mujeres siempre es el mejor camino”

Se conocen desde primero de secundaria. Pero no fue hasta años después, con su amistad consolidada y con ganas de iniciar proyectos juntas, que Nicole Nebot y Gabriela Cornejo se embarcaron en el emprendimiento de una línea natural.

Mientras Nicole pasaba por varios problemas de alergia en la piel debido a los químicos que tienen algunos cosméticos, Gabriela, quien es cosmetóloga, ya iba teniendo experiencia en la creación de mascarillas faciales de arcilla.

Irina Abad: “A la inspiración no la detiene ni la pandemia” Leer más

Fue así que se inicia esta sociedad. Con base en sus vivencias se unen para crear AIA, una marca de skincare y cosmética 100 % natural. “Es nuestro primer proyecto juntas y en el cual hemos combinado muy bien nuestros conocimientos”, dicen. Comunicación y mercadeo por el lado de Nicole; y administración, formulación y logística por el lado de Gabriela.

“Hemos sido mejores amigas desde chicas, por lo que nos tenemos mucha confianza ahora como socias”, asegura Nicole.

Los desafíos

El reto fue posicionarse en un mercado saturado. Por eso una de sus claves fue enfocarse en un nicho que les apasiona: lo vegano, que cuida el medioambiente y la piel.

Sin embargo, cuentan que tres meses antes de que empiece la cuarentena por la COVID -19 habían estado trabajando y planificando el lanzamiento de la marca y su ingreso en varios puntos de venta del país, pero estos cerraron sus puertas y no pudieron concretar sus planes.

A pesar de las adversidades, lo digital empezó a ser el norte de los emprendedores y tanto Nicole como Gabriela entendieron que debían crear estrategias desde lo online.

“En nuestro caso, si no hubiésemos abierto canales digitales como nuestro propio e-commerce, no habríamos logrado concretar ventas directas e inmediatas a nivel nacional. Con eso logramos no solo sobrevivir estos meses difíciles, sino posicionar positivamente la marca”, comenta Nicole.

Aunque esta modalidad de compra no es tan fuerte en Ecuador, ambas sostienen que últimamente los consumidores han incrementado su confianza en las compras digitales. Su cuenta en Instagram también ha servido para que, con reels o videos para Instagram TV, hayan podido hacer clic con el resto de mujeres.

Un equipo femenino

En tiempos de pandemia, Ia seguía siendo relativamente nueva para muchas ecuatorianas, por lo que se dedicaron a impulsar la marca y sus beneficios de la mano de varias profesionales, como maquilladoras, cosmetólogas e influencers.

Juliana Alvarado: “Me satisface ver mujeres con belleza real” Leer más

“Hacer equipo con más mujeres y apoyarnos las unas a las otras siempre será el mejor camino para posicionarnos juntas”, sostiene Nicole. Y agrega que “el apoyo incondicional de maquilladoras y cosmetólogas fue clave porque no solo nos recomendaban a sus clientas, sino que amaron la marca desde que las incluimos dentro de las 100 mujeres que testearon y la aprobaron, dos años antes de lanzarla al mercado ecuatoriano”.

Fue así como el boca a boca y las buenas experiencias las ayudaron a crear una comunidad fuerte de mujeres que apuestan por lo natural y ecofriendly.

En números

Iniciaron con productos para los cuatro pasos del cuidado facial: jabones, tónicos, aceites secos de rápida absorción, iluminadores para pieles secas, antiedad, aclarante de manchas; así como también con rodillos faciales y piedras masajeadoras Gua Sha de cuarzo rosa y blanco, jade y blue spot.

En el 2021 lanzaron 12 tonos nuevos de lipsticks naturales y veganos. El 98 % de la materia prima utilizada en la formulación de sus productos es importada de cinco continentes. Lo prefieren así, ya que para ellas es muy importante que cada ingrediente cuente con su certificación natural u orgánica internacional. El 100 % de la mano de obra es ecuatoriana.

Gua Sha, el boom de la belleza

Cuando se habla de piedras de jade, ónix o cuarzos, ya no solo es en referencia al universo de la joyería, sino al de la belleza. Estos materiales son ahora los nuevos básicos de cualquier rutina ‘beauty’ y antiedad. Gabriela Cornejo, la cosmetóloga de la marca, explica que uno de sus principales beneficios es que los productos penetran mejor en el rostro (cerca de un 50 % más). Asimismo, potencian la circulación de la zona trabajada y ayudan a producir más colágeno y elastina, dando un efecto lifting.

Carolina Báez: “Entre vender y emprender hay una gran diferencia” Leer más

Sus consejos

Para emprender entre amigas y no fallar en el intento, Nicole y Gabriela sugieren:

1. Aliarse con amigas que tengan visión y metas similares a las suyas.

2. Escoger socias que sepan sobre un área laboral distinta a la suya, así se logra un complemento perfecto de conocimientos y experiencias.

3. Dividirse las labores de cada una desde el inicio del negocio.

4. Ser frontales, pero respetuosas, a la hora de compartir decisiones y puntos de vista.

5. Confiar 100 % en su amiga/socia.