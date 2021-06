Nicolás Espinosa: "Ya no soy el mismo"

Aunque es quiteño, Nicolás Espinosa (36) volvió a Guayaquil, la ciudad que ama y que lo vio nacer como cantante, actor y presentador. Fue 'Escuela de famosos', de Ecuavisa, el reality en el que debutó. Luego vinieron 'El Combo amarillo', 'Ecuador tiene talento', el programa de farándula 'Jarabe de pico' y 'Ya es mediodía'. Ahora es motivador, durante la pandemia estudió coaching, es presentador de 'Radiación temprana' en radio Canela y está a punto de lanzar su nueva canción 'Feliz'.

En su recorrido televisivo, ¿cuáles considera que son los programas que lo marcaron o le abrieron camino?

El primero, 'Escuela de famosos'. Participé porque una exnovia maravillosa (Raquel), quien falleció, y mi hermano (Guillermo) me dieron el empujón. Ella fue un ángel, mantuvimos una hermosa relación, éramos un equipo, pero lastimosamente cuando vine a Guayaquil en 2010 todo cambió. A las personas que han sido importantes en tu vida y a las que te causan dolor no las olvidas porque son parte de tu experiencia.

El otro programa fue la primera temporada de 'Ecuador tiene talento', el cual me permitió viajar por el país. Aquello me ayudó para convertirme en presentador de reinados. Mi empresa Actúa Show, que había quebrado, se reactivó y empecé a organizar eventos.

¿Volvió a su tierra porque extrañaba o hubo otras razones de peso?

Me fui a Quito para trabajar en la campaña política de Jorge Yunda. Solo iba por tres eventos, luego me ofrecieron quedarme en el espacio 'Radiación temprana', de radio Canela Quito, en el lugar del alcalde. Ahí sigo, trabajamos online, lo cual me permite viajar. Nosotros salimos en Pichincha, Santo Domingo y El Oriente. Una faceta distinta que no conocía.

El alcalde de Quito está en la cuerda floja. ¿Usted qué opina al respecto?

Prefiero no opinar, no me meto en esos temas políticos. Él y su hermana (Lilian) me dieron la mano en el momento indicado. Mantengo una buena relación con ellos, han sido parte de mi crecimiento. Lo mío es el entretenimiento.

¿Ahora qué lo motiva a retornar?

En Guayaquil está el entretenimiento, la Sierra es política. Además en Guayas hay un gran nicho para emprendedores. Tengo una plataforma de educación para emprendedores llamada Masterbusiness con una gran variedad de temas, superación personal, libertad financiera, nutrición funcional... Lastimosamente queremos cambios en nuestras vidas, pero no hacemos nada.

La salud de su mamá es otra de las causas por las que regresa…

A mi mami (Rocío) le dio coronavirus en abril pasado. Nos enfermamos todos. Ella estuvo muy delicada porque además se descubrió que padecía de diabetes. Recibí una lección: tenemos una sola vida y debemos hacer lo que nos dé la gana, en el buen sentido, y lo que nos haga feliz.

Todavía mi madre se encuentra en Quito, estoy preparando el terrero, espero traerla antes de fin de año, necesita estar en una ciudad a nivel del mar. No es tan sencillo irse de un lugar a otro, tiene que ver con lo económico. Guayaquil siempre ha sido muy buena conmigo. Ya no soy el mismo Nicolás, ahora estoy más potencializado, con nueva energía, educación y propósito.

¿La farándula está totalmente descartada?

Para nada. Me encantaría volver, mi mente está súper abierta para disfrutar de la TV. Antes era muy estresante porque tenía muchos limitantes. Ahora verán a un Nicolás diferente, no sé si eso les guste.

¿Después de esa experiencia sentimental, cerró las puertas del corazón?

Siempre he sido discreto. Durante la pandemia me metí en unas aplicaciones para conocer amigas. A través de lo digital se puede mantener un contacto interesante. Me marcó lo de mi novia de Quito. Antes de regresar a la capital sostuve una relación con una chica de Machala, quería formalizar, pero no se dio. Busco una persona con la que pueda hacer equipo en la vida, trabajadora, emprendedora y con buenos sentimientos.

Muero por tener hijos, pero tampoco se puede ser irresponsable, que lleguen con la mujer indicada. Todo lo presionado sale mal.

Nicolás no descuida su faceta musical. Tiene listo el nuevo tema 'Feliz', escrito por él. “Es una canción muy bonita, como 'Viva la vida' que hice para Ecuavisa. La trabajé con Franky Récords, es un tropic pop. No soy urbano, ni mi fuerte es el pop, se trata de una fusión. Es un tema que habla de lo que debemos buscar para ser felices. Si puedo motivar a través de la música, es fantástico”, cuenta.

Está preparando el videoclip. “Seguramente lo grabaré en Guayaquil, la ciudad está muy hermosa y ha crecido mucho. Hay sitios que no conocía, como Guayarte. Lo que escribo está dedicado a la motivación, no al perreo (risas), escuchar un mensaje positivo”.

¿Es una persona feliz?

No me quejo, aunque no es una constante la felicidad. La única constante que existe es la muerte. La felicidad es ese juego maravilloso de buscar lo que nos hace sentir bien. Vivo mis momentos tristes, pero aquello lo hace perfecto porque si no estás triste no sabrás lo que es la felicidad. Hemos pasado situaciones duras con la pandemia. Si no me tocó irme es porque Dios tiene un propósito para mí, hacer algo por los demás.