Nicki Minaj: así la felicitaron los famosos por su embarazo

Llena de felicitaciones y alegría se encuentra la rapera Nicki Minaj. Es que la artista que es conocida como la 'Barbie de los versos rápidos' está embarazada y sorprendió a los medios y los fanáticos con este anuncio.

La artista de 37 años contó la noticia en su perfil de Instagram, dando a conocer que espera a su primer hijo con una serie fotográfica llena de concepto y con todo el estilo que la caracteriza. Los colores fuertes, las piezas minúsculas de ropa y sus abultados peinados quedan a la vista en estas gráficas que tienen como centro de atención a su vientre.

Nicki ha dado pocos detalles sobre su espera, pero se presume que tiene algo más de tres meses por algunos tuits en los que solo puso "sí, tengo un par de meses de embarazo". En las tres fotos que compartió en su perfil escribió mensajes de alegría. En el tercer post adjuntó como pie de foto: "Amor. Matrimonio. Carro de bebé. Llena de emoción y gratitud. Gracias a todos por los buenos deseos". Esta era la imagen de su versión de la virgen María.

Las estrellas no se quedaron con las ganas de desear lo mejor en esta etapa. La actriz Halle Berry escribió: "¡Sí! Felicidades, belleza !". El cantante Sam Smith puso: "Felicidades hermosa, besos". La exintegrante de Fifth Harmony y ahijada musical de Minaj, Normani, también la felicitó. "Tú serás la más increíble mamita, hermana. Mi corazón sonríe por ti. ¡Felicidades!".

Minaj está casada con Kenneth Petty, de 41 años. La pareja se casó en octubre después de casi un año de noviazgo. En septiembre pasado ella anunció que se retiraría un tiempo para hacer su familia. "Me encanta la música e interactuar con los fanáticos, así que realmente no puedo ver que me aleje por completo. Pero quiero estar abierta a otras posibilidades en mi vida", explicó en diciembre luego de la ceremonia de los Billboard. "Creo que es importante convertirse en una mujer fuera de la lupa. Tengo que asegurarme de que soy un ser humano completo".