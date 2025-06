Nerio David sobre Anita Buljubasich: "No me acostumbro a su ausencia"

Para el músico Nerio David Pérez, fue el primer Día del Padre sin su esposa Anita Buljubasich. El 15 de junio además se recordaron dos meses del fallecimiento de la expresentadora del matinal De casa en casa. Por ese motivo se reunieron para almorzar en la casa de su cuñada Mónica. Ahí estuvo su hija, Ana Paula.

“Todavía no me acostumbro a su ausencia. Yo me estoy amoldando a esta semisoledad porque la familia me apoya. No sé quién guardó sus fotografías y sus objetos, pero yo me cambié de casa, no de corazón; necesito verlas para recordar nuestros momentos buenos y malos durante 40 años, necesito verlas hasta que muera”, expresa.

El también productor y compositor añade que no quiere deshacerse de nada sólo para supuestamente olvidar. “No enfoco así este trance. Una de sus fotos ya la llevé a mi oficina para que esté al lado mío. Fuimos felices contra viento y marea. Amar es maravilloso; también sentir que nos aman”.

El mensaje de Ana Paula

Ana Paula le escribió a su progenitor un mensaje en las redes sociales: “Me regalaste la voz, el talento, la sensibilidad y una parte de tu corazón para siempre. Me has mostrado la vida desde tu perspectiva, con tus ojos. Desde allí, todos los colores son más brillantes. Desde allí se siente a Dios más cerca”.

Según Nerio David, la artista permanecerá unas semanas más en Ecuador. Ya regresó a Argentina su novio, Fernando, quien ha sido su fortaleza y la acompaña en este duelo.

Alejada de la TV

En enero de 2022, Anita decidió jubilarse tras 36 años de trabajo en TC. Seguía muy activa en redes sociales, donde compartía momentos íntimos con sus hijos, Marcelo, Gabriela y Ana Paula, así como con su esposo.

Antes de confirmarse su fallecimiento, publicó un mensaje de felicitación por el cumpleaños 29 de Ana Paula (el 14 de abril).

