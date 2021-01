Nath Campos: La verdad que remueve a YouTube

Los youtubers mexicanos tienen la batuta en el entretenimiento a nivel continental. Son los que mayor número de seguidores, alcance y contratos tienen. Su influencia es gigante y, por eso, todo lo que mueva a sus exponentes se hará tendencia en todos los países.

Este es un tema serio. No son banalidades de maquillaje o algún nuevo reto de baile. Se trata de la denuncia pública de abuso sexual por parte del youtuber Rix (29) a Nath Campos (25), según lo expresado por ella en su canal de YouTube. “Hace unos años salí de antro (a una discoteca) con unos amigos, era un grupo con el que usualmente salía, principalmente youtubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas”, son las palabras de la joven antes de dar más detalles. “Llegamos a mi edificio y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien, los otros amigos se fueron. Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, añadió la mexicana.

Ella es una celebridad de Internet reconocida por sus videos de historias personales y vlogs, en los que retrata su día a día. Con una comunidad de más de 6 millones de personas, siempre fue parte del movimiento de influencers de su país.

Rix es conocido por su serie de vlogs, sus videos de desafío y sus comentarios sociales cómicos. También es de los más conocidos a nivel latinoamericano. Ambos se conocen desde 2010 cuando empezaron en Vine, la desaparecida red social de Twitter.

Este escándalo ha logrado que miles de mujeres se manifiesten y dejen mensajes de aliento y de comprensión hacia Nath, además rechazan 100 % a Rix y esperan que se haga justicia con ese caso. El video que dura 40 minutos, publicado el fin de semana, sigue en las tendencias mudiales. Lo que deja claro que es tiempo de ser honestos.

La versión de Rix

Rix, de 29 años, publicó su versión el mismo día también en YouTube. “Fui acusado de abuso sexual y quiero dar mi versión, que yo sé que tal vez no tenga nada de credibilidad hablar yo en estos momentos por el tema de creerle a la víctima que, de hecho, yo apoyo creerle a la víctima”, dijo.

El youtuber relató los hechos según él los recuerda. Señaló que él y Nath llegaron al antro por separado con sus respectivos amigos y estaban por su cuenta. Esto hasta que se fueron juntos al departamento de ella. “Al día siguiente, nos despertamos, ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche. A pesar de eso, Natalia y yo nos seguimos llevando. La relación cambió muchísimo, pero nos seguimos llevando por un tiempo”, dijo en Instagram según lo que ocurrió hace un par de años.

Según su versión, ella le dejó de hablar después de un encuentro en Las Vegas. Dijo que por su estado de ebriedad hizo un comentario inapropiado a la mamá de la influencer.

Concluyó el video pidiendo que solo oigan su versión. “Invito que a quien quiera dejarme de seguir, o lo que sea, que lo haga. Yo le quiero pedir una disculpa, obviamente a Nath, porque a pesar de que esta es mi historia, yo sé lo mucho que le ha afectado todo esto”, señaló.

Su actual pareja, la modelo Anna Shpak, recalcó que mantiene el apoyo a su novio. “Estoy contigo en las buenas y en las malas”, escribió junto a una imagen de ambos.

Los caballeros de Youtube se pronuncian

Los Caballeros es el nombre con el que se denominan uno de los grupos de amigos que está compuesto por los varones más famosos de las redes sociales de México y América Latina. Reúne a 18 hombres, todos ellos influencers de la plataforma YouTube, provenientes de distintos países, donde destacan algunos nombres como Juanpa Zurita, Zaak, Mario Bautista y desde luego, Rix. Ellos también opinaron sobre la situación de sus amigos.

Qué valiente eres Nath Campos. Gracias por compartir esto. Gracias por ser un ejemplo para quien sea que esté pasando por esta situación. Admiro tu fuerza Nath. Te quiero, te creo y cuenta conmigo. No estás sola”.

Juanpa Zurita.

“No estás sola, Nath Campos. A cualquier persona allá afuera que haya pasado por un abuso, no están solos, hablen, denuncien, no se queden callados. No importa si han pasado 2, 4, 6 u 8 años. Alguien más debe saber lo que pasó para que no le pase lo mismo y la justicia cojea, pero llega. Imagínate, tomarte unos tragos, estar borracho y que alguien piense que esa es razón para abusar de ti. No mames. No hay justificación para el abuso”

Sebastián Villalobos.

“No sabía absolutamente nada de lo que está sucediendo con Nath Campos, realmente me parece un tema muy delicado y obviamente por mis principios como persona, como hijo, como hermano y como amigo, no sería capaz de admitir algo así! Así que estoy contigo Nath Campos.

Mario Ruiz.

Un debate que llegó a la tele

Luego de convertirse en tendencia en redes, el tema llegó a otros medios de comunicación, lo que permitió que se expanda el debate. Pero el público no quedó satisfecho con el manejo de estos asuntos en la televisión abierta de México.

El programa Hoy, uno de los matutinos más importantes y con mayor rating del país norteamericano, tuvo que publicar el martes 26 una disculpa por parte de todos sus presentadores, luego de que fueron rechazadas. Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de La Torre, fueron algunos de los que estaban en el panel y ellos cuestionaron el hecho de que usaron bebidas alcohólicas.

“Nosotros presentamos poquito de esta información de esta nota y después de algunos comentarios lo que yo dije, y por lo que me disculpo, es que lo que a veces es un poco confuso es que estas mujeres que han sido violentadas después tengan que seguir conviviendo o siendo amigas de las personas que abusaron”, fue parte de la disculpa de Legarreta en un video de Instagram.

Ellos opinan

"Nuestro programa nunca ha tenido que pasar por una experiencia de dar una información errada o mala y hayamos tenido que emitir disculpas. No le veo nada de malo a lo hecho por el programa Hoy. Si tú cometes un error debes que saber aclararlo si fuera el caso".

Marlon Acosta, productor de televisión

"Es una situación muy fea y complicada. Creo que alguien como Nath cuente lo que le pasó ayuda a más chicas que pasan por lo mismo a no quedarse calladas por miedo. Y a las que salen también se cuiden. Las chicas de mi edad sí tenemos miedo a salir, a veces con nuestros propios amigos, porque no se sabe nunca las reales intenciones de nadie".

Lorena Rebolledo, seguidora