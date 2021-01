Doménica Menessini: con alma de loba

Una loba es una animal líder y fuerte. Valiente y que siempre cuida a los suyos. Y así es como se siente Doménica Menessini luego de aprender a conocerse en su camino artístico.

La cantante y actriz guayaquileña está estrenando canción. Se llama Así. Una balada triste. “Demasiado”, agrega en esta entrevista para EXPRESIONES.

Y es que ha tenido que soltar mucho de su pasado para presentar este segundo sencillo que, por el coronavirus, tuvo un atraso de varios meses.

¿Por qué terminan Danilo Carrera y Michelle Renaud? Leer más

Dome es muy expresiva, pero se pone un poco seria al recordar lo que la inspiró a escribir Así. El dolor no lo tiene, pero le guarda respeto a lo que sintió. También explica que refleja los sentimientos e historias de personas o amigos cercanos. Las decepciones nos pasan a todos. Eso ella intuye.

Así se encuentra en todas las plataformas digitales. Y en esta entrevista la también bailarina nos cuenta todos los simbolismos que usó para interpretar su historia en el videoclip. La loba es el centro de esta historia.

Desvelar su intimidad

En el proceso de crear Así, y en la grabación del video, Doménica tuvo que ser honesta múltiples veces sobre su historia. Es algo que como artista está aprendido a llevar porque ser vulnerable, y que todos conozcan las historias que te hicieron daño, no es fácil. Pero fue necesario para recrear el ambiente. “Se sentía como que todos entraran a mi habitación”, definió la artista.

“La canción evolucionó mucho musicalmente pero no tocaron la letra. Quedó tal cual”, explicó sobre cómo fue que les presentó la versión original al dúo internacional de productores José Luis Freire (Ecuador) y Darío Larrondo (Argentina).

“No tuve que contar mi historia amorosa a mi equipo pero sí ahondar en los sentimientos mil veces. Ellos también son artistas y necesitaban profundizar para entenderme y crear”.

Su tema más personal

¿De dónde surge Así?

Así es como la continuación de Mírame. Pero es más densa. Así es como quedar arrastrada (risas). Ya, contestando más seria, la canción nace de estas ganas de escribir y expresar lo que he vivido yo y otras personas. Aunque hablo de cosas muy personales también recojo historias que conozco y hago una sola. Presento algo más íntimo, directo y descriptivo. Suelto los sentimientos tal y cual son. Me siento con una conexión más especial con este sencillo. Escribí Mírame, y me gusta, pero con este nuevo tema viene más de mí.

La canción es muy triste. ¿Tenía la necesidad de sacar este sentimiento?

Sí, se muestra el sufrimiento. Yo la verdad, no soy una persona triste ni con carácter depresivo. Pero sí he aprovechado estos momentos para plasmarlos en canciones. Me doy cuenta de que he utilizado mucho el dolor para inspirarme. Así es muy honesta también. Y me gusta porque está bien sentirnos vulnerables. Hay que mostrar nuestra sensibilidad.

¿Fue como mostrar su diario íntimo?

Totalmente. No te voy a negar que me dio como vergüenza mostrarle la canción al productor. Era decirle lo que pasé, lo que sentí. Luego me di cuenta de que no hay nada mejor que decir lo que te pasa. Por suerte es algo de hace años.

Entonces no es para nada una ‘Magdalena’...

¡Uy, no! Yo vivo el sufrimiento pero lo dejo. Yo cierro ciclos. No me quedo estancada con nada. He aprendido que hay que transitar las decepciones, pero soy de las que luego del primero o segundo día ya no quiere sentir nada y seguir con mi vida. No funciona así.

¿Este hombre sigue en su vida?

¡No, pues! No existe nada. Después de haberme hecho sufrir así, ya no existe. Está muerto (risas).

Billie Eilish y Rosalía: 'Lo vas a olvidar', una colaboración muy esperada Leer más

Descifrando el vIdeo

Aunque la canción es muy descriptiva y cuenta todos los sentimientos, el video intenta contarlo todo simbólicamente. “No quería que el video sea la historia contada tal cual. Había que crear algo más”. Doménica está orgullosa del trabajo logrado con Daniel Santos, el productor del clip, y la fotografía de Roberto Pacurucu. “Representamos muy bien el dolor con la oscuridad y la introspección que uno hace cuando pasamos por una relación que sabes que no está funcionando”.

La canción se iba a grabar en 2019 pero se pospuso hasta finales del 2020. “No tengo prisa de nada. Yo quisiera primero que la gente, poca o mucha, se identifique con lo que canto. Ya luego veremos qué pasa y soy una popstar”.

Lo que aprendió de todo este proceso es encontrar su esencia. Luego de un trabajo de descripción de su historia, y querer interpretarla con un espíritu animal, la definieron como una loba. “Es un ícono frecuente en el video. Muchas personas me han dicho que se trata de este hombre del que hablo pero soy yo, una lobita. La idea era retratarme y creo que sí, tenemos características iguales. Siempre andamos en manada, contenida con gente importante y siempre liderar”, explicó. Quizá este símbolo se quede de largo en su carrera.