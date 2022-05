Natasha Araos, la ex de Chyno Miranda se defiende en las redes sociales

La influencer Natasha Araos se defendió de las acusaciones de fans de su ex, Chyno Miranda, en momentos en que el estado de salud del cantante venezolano es un misterio.

En un reciente post en Instagram, en el que Araos comentaba acerca de la vida, la crianza y la familia, varios internautas aprovecharon para reclamarle por no mencionar a su expareja y no acompañarlo durante su enfermedad. No faltaron quienes la acusaron de aprovecharse de su patrimonio, cultivado en sus años de gloria junto a Nacho.

Cansada de que la apunten con el dedo, Araos no se quedó callada y respondió a los seguidores del popular Chyno. “Desde el día que cayó en cama en 2020 hasta octubre del año pasado estuvimos juntos. Fue el tiempo más crítico y difícil para él y ahí estuve a su lado".

No faltó quien la acusara de quedarse con la plata del solista, pero ella contestó tajante “Por la gente como tú que cree cualquier cosa que dicen y más medios amarillistas y personas que necesitan atención es que este mundo está como está. El karma existe y todo lo que das regresa multiplicado”.