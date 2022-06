Un año después de sacar Certified Lover Boy, Drake acaba de publicar un disco sorpresa titulado Honestly Nevermind. Este contiene 14 temas que además incluye una intro de 36 segundos y una colaboración con 21 Savage titulada Jimmy Cook’s.

Se acabó la enemistad entre Drake y Kanye West Leer más

Fue producido por el propio artista junto a Noah “40” Shebib, su colaborador ya de hace mucho tiempo y también Oliver El-Khatib, Noel Cadastre y Black Coffee. Drake quiso dedicar esta producción al fallecido diseñador Virgil Abloh y le dedicó una carta que fue compartida en Apple Music y dice lo siguiente:

“Dejo que mi humildad se entumezca a veces, dejando que el tiempo corra y sabiendo que tengo la resistencia de atraparla en otro tiempo. Trabajo con cada suspiro de mi cuerpo, porque es el trabajo -no el aire- el que me hace sentir vivo. Eso es algo realmente perjudicial, pero es lo que es, mi mente perfeccionista no le importa porque nadie sabe lo que está en ella cuando voy a dormir a las 9 y despierto a las 5- a menos de que lo rime. No puedo recordar la última vez que ellos me llamaron, me miraron a los ojos y me preguntaron mi visión actual, pero recuerdo cada vez que alguien puso un brillo en mis ojos. Me propongo intentar olvidar lo que hubo entre algunas personas y yo porque sé que no estoy perdonando a alguien incluso cuando intento.

Mi impulso por vengarme ganando el juego contra mi buen chico está dentro, cada maldita vez. Tengo planes de los que no puedo hablarles más que a 4 chicos, porque la última vez que se los compartí a ellos con alguien afuera… Bueno esa es otra historia para otra noche. Estaba intentando decir por este comunicado que no respondo una vez en mi vida donde las palmadas en el hombro me ayuden. Tomaré la lealtad en lugar de los emojis de fuego. Sé que si la noche era oscura, donde las posibilidades estuvieran contra mi lado y mi habilidad fuera donde quien tomó mi vida, ellos acabarían con una sonrisa y quizá lo publiquen por un par de likes. Sé que todos me dicen que me quieren, pero no me quieren todo el tiempo, especialmente cuando lo hago mejor que bien y ellos tienen que mirar desde el punto que sea que estén en sus vidas. Soy realista, no estoy aquí para estar ciego. Sé qué es qué y especialmente qué y quién está a mi lado. Honestamente, no importa. Dedicado a mi hermano, V (Virgil Abloh)”.